準備交棒？習近平兩會前多次提及「接班人」

親中港媒《多維新聞》近日報導，習近平1日在培養中國未來高級官員的的訓練班上，罕見提及「接班人」，在建黨百年、第二任期節將結束之際提到接班話題，格外引起關注。早前習近平曾在2018年在共青團中央會議上表示，「要堅持把培養社會主義建設者和接班人作為根本任務。」2018年7月，習近平又在全國組織工作會議時強調，「實現中華民族偉大復興，堅持和發展中國特色社會主義，關鍵在黨，關鍵在人，歸根到底在培養造就一代又一代可靠接班人。」這些「接班人」指的是「新世代的集體接班人」，這個概念多次在習近平的公開談話中出現。報導認為，中國近期完成「脫貧攻堅」的重要工作，算是習近平完成的「階段性歷史任務」，今年春季中共中央黨校（國家行政學院）中青年幹部培訓班開班典禮上，習近平提到「接班人」意指包括決定未來中國命運的國家黨政領導群體。培訓班的學員包括前領導人胡錦濤、中國國務院副總理孫春蘭、胡春華以及中央政法委書記郭聲琨、最高法院院長周強、公安部部長趙克志、以及外交部發言人華春瑩。中國富豪郭文貴在近日的直播中表示，根據毛澤東過去的人事任命慣例來看，「接班人不是黨內討論的事情，而是由老大決定」習近平2月高調舉辦華國鋒100週年誕辰，原因就是華國鋒由毛澤東欽點，習近平要強調強調未來自己指定的接班人才是正統。郭文貴預測，在中共未來只會更加高壓，像集權的北韓。（有關中國分析26:35從開始）習近平在2018年取消了《憲法》規定的國家主席任期不得超過兩屆的限制；2020年中共第19屆五中全會上，沒有為中國領導人繼任一事做凖備，但隨著「五年規劃」一起推出一項旨在未來15年的「2035年遠景目標」。紐約城市大學（The City University of New York）政治學教授夏明當時分析，小康社會、脫貧都是一種「帝國構建的宏大目標」，習近平想要把自己塑造成「模範領導人」如鄧小平那樣成為「社會主義改革開放總設計師」。去年五中全會的公報強調，習近平是共產黨中央核心、全黨的核心領航掌舵，在新冠肺炎疫情衝擊下，帶領中國特色社會主的航船繼續乘風破浪、堅毅前行。五中全會的種種跡象，都被認為是習近平加強個人權利，邁向第三個執政任期的起手式。