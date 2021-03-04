痘痘那邊怎麼嗨？網紅街訪意外發現助興神器！
生活中心/綜合報導
2021-03-04 15:00:00
與男性相比，女性有更多的身體部位可以藉由簡單的觸摸達到性高潮，最為人所知的就是女生「痘痘那邊」。影片尺度無上限、知名的兩性Youtuber小哥哥艾理近期也推出了新影片，訪問女生路人有關痘痘那邊的話題，受訪者大方的回答也讓網友大讚，並引發網友留言討論有關痘痘那邊嗨起來的經驗。
第一位登場的受訪者是長相甜美、身材火辣的多芬，小哥哥艾理首先詢問最喜歡被觸摸的部位，多芬誠實地回答「大腿內側最敏感，喜歡深入一點」，而後再被詢問到是否喜歡被摸「痘痘那邊」，多芬也大方表示自己滿喜歡的，之前玩視訊聊天軟體Stalk沙發聊時，興致一時上來，就會自己來一下，痘痘那邊就像是電腦的開機鍵，只要一被觸碰到就會整個嗨起來。而後小哥哥艾理進一步詢問如果是摸痘痘和啪啪啪比較喜歡哪一個？多芬則不假思索的回答「痘痘那邊，因為興致會比較高昂，但最好可以同時來」，而當小哥哥問及最嗨會到什麼程度的時後，多芬竟大膽地表示會像18禁動作片的女主角一樣「愛如潮水」，讓小哥哥艾理大讚「超級加分！」。 而後第二組受訪的閨蜜琳琳和彤彤，兩人有著絕佳的默契，問到最喜歡被摸的身體部位，兩人異口同聲的回答「胸部！」，再問到有關痘痘那邊的話題時，兩人則不約而同的表示挺喜歡的，琳琳補充說道很嗨的時候會腫起來，輕微的觸碰就會很有感！下一位受訪的是個性率性的紫爺，舞蹈系的她因為筋骨軟Q可以解鎖很多高難度的動作，而被問到最敏感的身體部位，紫爺意外的給出「腰和背的交界處」的答案，並補充這個地方是被一個在FaceBar視訊聊天交友APP上認識的男生開發出來的，紫爺進一步表示，這位男網友非常厲害，很會探索女生的敏感地帶，且約出來的過程相當自然，是一次很美好的經驗。 接下來的受訪者杯杯則表示自己喜歡被摸痘痘那邊，而且許多交友軟體上的男生技巧都相當厲害，小哥哥艾理則進一步問道有玩過哪些交友軟體，杯杯回答最近喜歡玩視訊聊天，比起照片可以修圖做假，視訊交友的真實度較高。杯杯接著補充說明，自己比較喜歡使用Stalk沙發聊，話題口味比較火辣重鹹，另外一款使用不錯的Peach視訊聊天APP則是比較小清新。而回到痘痘那邊的話題，杯杯則建議男生在摸的時候要慢慢來，放慢腳步仔細探索，動作不要太粗魯容易讓女生不舒服。 最後一位受訪者小孟則表示自己最喜歡的敏感部位是耳朵和脖子，雖然也很喜歡痘痘那邊，但是耳朵和脖子會讓她有「起乩」的感覺，小哥哥艾理則驚訝的回應「妳是第一個這樣回應的受訪者！」。接著小哥哥再深入問到會不會自己來，小孟表示自己心情不好的時候會自己來放鬆一下，並且會搭配影片服用，更奇耙的是偏好觀看怪奇題材的影片，例如之前有看過海綿寶寶的真人版，但她也呼籲大家沒事不要找來看，因為真的很怪！而後問到痘痘很嗨的經驗，小孟則說是在啪啪啪的同時一起進行的，並生動的描繪大概就是像彈吉他或滑DJ盤的手勢，讓小哥哥艾理大笑「可能男生有學音樂吧！」。
經過一連串的訪問實測，小哥哥艾理也總結普遍的女生都認為痘痘那邊非常重要，要讓女伴感覺舒服，一定動作要輕、要溫柔，並且不要一開始就太激烈，且大部分的女生認為如果可以搭配啪啪啪的話會更好，建議大家可以試試看。而在訪問的過程中，讓小哥哥艾理大開眼界的是原來現在流行用視訊聊天的交友軟體，像是受訪者有提到的STalk、Peach和Facebar，如果想體驗如臨現場的真實感，也推薦大家下載來玩，或許會有意想不到的體驗。