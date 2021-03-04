痘痘那邊怎麼嗨？網紅街訪意外發現助興神器！

與男性相比，女性有更多的身體部位可以藉由簡單的觸摸達到性高潮，最為人所知的就是女生「痘痘那邊」。影片尺度無上限、知名的兩性Youtuber小哥哥艾理近期也推出了新影片，訪問女生路人有關痘痘那邊的話題，受訪者大方的回答也讓網友大讚，並引發網友留言討論有關痘痘那邊嗨起來的經驗。

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▲第一位受訪者多芬說明痘痘很嗨的狀況，讓小哥哥艾理大讚「很加分！」（圖/ 擷取自小哥哥艾理Youtube影片）

× ▲第一位受訪者多芬說明痘痘很嗨的狀況，讓小哥哥艾理大讚「很加分！」（圖/ 擷取自小哥哥艾理Youtube影片）

▲紫爺特別的敏感地帶是由FaceBar認識的網友開發的。（圖/ 擷取自小哥哥艾理Youtube影片）

× ▲紫爺特別的敏感地帶是由FaceBar認識的網友開發的。（圖/ 擷取自小哥哥艾理Youtube影片）

▲受訪者杯杯表示現在視訊聊天交友APP很流行，且軟體上認識的男生技巧都很厲害。（圖/ 擷取自小哥哥艾理Youtube影片）

× ▲受訪者杯杯表示現在視訊聊天交友APP很流行，且軟體上認識的男生技巧都很厲害。（圖/ 擷取自小哥哥艾理Youtube影片）

▲小孟心情不好的時候會自己來，並且會搭配奇怪題材的動作片服用。（圖/ 擷取自小哥哥艾理Youtube影片）

× ▲小孟心情不好的時候會自己來，並且會搭配奇怪題材的動作片服用。（圖/ 擷取自小哥哥艾理Youtube影片）

經過一連串的訪問實測，小哥哥艾理也總結普遍的女生都認為痘痘那邊非常重要，要讓女伴感覺舒服，一定動作要輕、要溫柔，並且不要一開始就太激烈，且大部分的女生認為如果可以搭配啪啪啪的話會更好，建議大家可以試試看。而在訪問的過程中，讓小哥哥艾理大開眼界的是原來現在流行用視訊聊天的交友軟體，像是受訪者有提到的STalk、Peach和Facebar，如果想體驗如臨現場的真實感，也推薦大家下載來玩，或許會有意想不到的體驗。