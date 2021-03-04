台灣自由排名度高 蘇貞昌自豪：中肯的讚譽
記者劉育辰／台北報導
2021-03-04 12:59:57
人權組織「自由之家」昨（3）日公布2021年最新的全球自由度調查報告，台灣以94分名列自由國家，總分較去年增加1分，在亞洲僅次於日本、排名第2。行政院院長蘇貞昌今（4）日在行政院會中表示，這是所有人共同努力的成果，國人一定深感驕傲能獲此組織評分如此高，也認為這是中肯有力又到位的讚譽。
自由之家2021年全球自由度調查報告中有兩項指標；其中在「政治權利」（Political Rights）部分，台灣獲得38分（滿分40分），而「公民自由」（Civil Liberities）項目中，台灣則拿下56分（滿分60分），以總分94分繼續名列自由國家，在亞洲僅次於日本的96分、排名第2。蘇貞昌今日在行政院會中表示，受到新冠肺炎影響，各國為了防堵疫情，紛紛祭出可能侵犯人民自由的措施，導致2020年被列為不自由的國家數量多達50餘國，也是15年來最多的時刻。這份報告也特別點出，台灣是亞洲表現最好的民主國家之一，在不濫用手段的情況下，政府以驚人效率，遏制疫情，同時不畏中國政權的威脅，這對台灣來說是中肯有力、到位的讚譽。蘇貞昌認為，台灣從威權體制到民主開放不過幾年時間，但能獲得國際如此大的肯定，非常不簡單，能用民主防疫，成為世界最安全的地方，向世界展示民主防疫體制防疫的效率，這些都是國人共同努力的成果。此外，美國蓋洛普（Gallup）日前公布最新民調，台灣的國際好感度躍升至第8名，蘇貞昌說這與中國相比天差地別，以前國際上談到台灣，可能會被誤以為是泰國，現在台灣人可以不必妄自菲薄，因為台灣在世界被看見、被肯定，也被注意，希望未來所有人都可以繼續同心、努力。