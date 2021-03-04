哪些科系起薪高？人力銀行揭露5大學群新鮮人薪情地圖
記者黃仁杰／台北報導
2021-03-04 13:06:22
學測成績近期公布，近13萬名大學新鮮人即將面臨選擇科系的難題，而現在什麼科系的畢業生能擁有好「薪」情呢？人力銀行今（4）日公布5大學群近10年來的畢業薪資調查，其中以工程學群最高，新鮮人月薪中位數為3.2萬，較其他學群略高2到4千元。
104人力銀行社會企業處副總經理王榮春說，工程學群因畢業後的前三大出路為操作技術、工程研發、維修技術服務，市場需求高、職務專業高，畢業後第一份工作的月薪中位數3.2萬元，而非理工學群，由行銷企劃、國內外業務、儲備幹部負責推升起薪，查帳、審計及法務人員各為商管學群及法政學群的專屬職務。從各校表現看來，台成清交光環不墜，而以文法商聞名的政大，近年因資管、資科等相關系所，畢業生在薪資上有所突破，除了畢業擔任軟體設計工程師、Internet程式設計師之外，大數據思維形成商業決策的行銷關鍵能力，已能與台交成並列資訊學群畢業生月薪之首。國立中字輩大學中央、中正、中山、中興、技職雙雄台科、北科、老牌私校如元智、中原、淡江、東吳等也穩居理工學群前十。商管學群前五仍是台成清交政的天下，國立中央、私校東吳同榜。社會人文學群，再增技職雙雄台科、北科。法政學群由東吳、台北大學、中原、淡江入席，觀光休閒學群全由私校占領。王榮春分析，非理工的四大學群畢業生因第一份工作多為門市營業、餐飲等民生消費、以及行政總務等非核心職務，初入職場難有薪資加碼的談判空間，但行銷企劃、國內外業務貫穿商管和社會人文學群，會計師事務所的查帳、審計員多屬商管學群的高薪入門職務，外商或中大型企業的儲備幹部MA、主管特助，也成非理工學群新鮮人進可攻、退可守的敲門磚。王榮春表示，工作選擇固然重要，但並非是選填志願的唯一考量，大學也非全然是職業訓練所；職涯長達三、四十年，「興趣」是支持工作熱情的重要來源，「天賦」是適才揚性獲得工作成就的關鍵。