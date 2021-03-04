江啟臣、連勝文關係降冰點 昔日戰友今相爭國民黨主席
記者余祥／台北報導
2021-03-04 13:49:04｜2021-03-04 14:15:51
國民黨智庫副董事長連勝文先拋出黨主席專職說，定位黨主席不可兼任、不可參選公職，後宣布認真考慮是否參選國民黨主席，遭黨內人士解讀，樣樣劍指現任黨主席江啟臣。連勝文跟江啟臣原本是戰友關係，江啟臣去年爭取黨主席補選，連勝文替江啟臣全台跑透透固票，但江啟臣上任後一連串作為，卻一再讓兩人關係陷入冰點。
去年國民黨黨主席補選由江啟臣對戰前黨副主席郝龍斌，連勝文力挺江啟臣，還幫江啟臣全台跑透透固票，黨內盛傳江啟臣允諾連勝文黨副主席職務，但江啟臣一上任卻宣布不設副主席，引發連陣營不滿。後來江啟臣邀請連勝文擔任智庫副董事長，一度緩和兩人關係，但連勝文的意見一直遭到江啟臣漠視，再加上黨中央1月透過媒體釋出規劃讓連勝文兼任秘書長，連勝文早已私下婉拒，消息卻還是在媒體曝光，讓兩人關係降到冰點。但真正壓垮駱駝的最後一根稻草是江啟臣籌措願景台灣2030論壇，卻找來民眾黨主席柯文哲，演變成藍白合作，不但未事先知會連勝文，更未顧及連勝文過去台北市長選戰曾敗給柯文哲的心情，引發連勝文不滿，也因此對於參選黨主席開始起心動念。黨內人士認為，連勝文先拋出專職黨主席說，定位黨主席的角色應是不兼職、不參選公職，雖然連勝文說並非針對個人，但任何明眼人都知道這席話就是在向江啟臣叫陣，要江啟臣想選黨主席就不要當立委，更別妄想2024年總統大位。黨內人士也說，連勝文雖表態考慮參選黨主席，但真正參選的機率應該不高，連勝文一定清楚自己參選未必有勝算，但就是要給江啟臣難堪，更要抵制江啟臣連任。國民黨主席選舉預定在7月舉行，江啟臣已表態願當「造王者」爭取連任，在黨內人士眼中，這條連任之路並不好走，前有過去曾力挺江啟臣的連勝文正醞釀參選，後有實力堅強的前國民黨主席朱立倫以及前高雄市長韓國瑜可能參選，還有中廣董事長趙少康能否參選的未定之數，都讓江啟臣接下來必須謹慎面對、步步為營。