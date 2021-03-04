新加坡再發免費口罩　有特殊塗層密合度也更高

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情重創全球，雖然近來國際疫情逐漸降溫，但疫情威脅仍未退去。新加坡目前疫情保持穩定，每天新增案例主要來自境外移入，截至今天，全國累計5萬9979人確診，其中29人病故。疫情期間，戴口罩被視為最有效的防疫方法之一，新加坡政府規定，民眾外出就需要戴上口罩。淡馬錫基金會為期2週的口罩發放活動本週登場，這是該基金會自疫情爆發以來，第4度發放免費口罩。淡馬錫基金會表示，與先前發放的口罩不同，這次發的口罩主打特殊塗層，可抵抗病毒及細菌，密合度也更高。新款口罩同樣可重複使用，一週清洗一次即可，可重複清洗多達30次；洗超過30次後可做為一般的棉口罩使用。這次發放的深藍色口罩共有4種不同尺寸，每人可領取一個，基金會指出，新加坡全島共有超過800個地點，包括民眾俱樂部、公車轉運站、移工休閒中心及大型購物商場等，設有逾1100台口罩販賣機供民眾領取。新加坡公民、永久居民及持有工作証件的外籍人士都可憑政府發出的身分證件領口罩。口罩販賣機附近也有服務大使在旁協助民眾使用機器及挑選正確的口罩尺寸。在白沙東民眾俱樂部（Pasir Ris East CommunityClub）口罩發放點擔任服務大使的胡瑞泰接受中央社記者訪問時表示，很樂意幫助年長者及行動不便人士領取口罩。雖然新加坡疫情已控制下來，持續發放免費口罩仍有一定的重要性。民眾李柳螢受訪時說，淡馬錫基金會持續發放口罩，不僅提醒民眾要戴口罩，保護自己及身邊的人，也可以幫助生活較窮苦或無法購買一次性口罩的人能有新的口罩戴，顧及每個人的安全及健康。曾協助民眾領取口罩的白沙東第4區居民委員會會長陳豔鳳表示，身為居民委員會的一員，平時透過舉辦活動促進鄰里間的關係，現在能為疫情出一分力，覺得很有意義。部分年長居民對疫情不太了解，透過領取口罩，「我們也能幫忙消除一些顧慮」。（編輯：高照芬）1100304