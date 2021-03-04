大甲鎮瀾宮睽違58年 7日辦祈雨法會出席者須穿白衣
記者柳榮俊/台中報導
2021-03-04 14:56:27
台灣自去年下半年來水情吃緊，農田水利署與大甲鎮瀾宮在(7)日舉辦祈雨法會。鎮瀾宮副董事長鄭銘坤今天表示，清朝即有祈雨紀錄，期盼有「雨水媽」之稱的大甲媽祖能讓老天帶來雨勢，據了解，大甲媽祈雨法會已近60年未曾舉辦，以誠懇的心祈求眾神庇佑，讓上天降下甘霖。
水情吃緊，新竹、苗栗及台中地區的自來水減壓時段，3日起延長至全日實施。正值春耕時節，但第一期稻作部分休耕，等待3月春雨來臨前，農田水利署與大甲鎮瀾宮將在7日上午9時至11時在鎮瀾宮廟前廣場舉辦祈雨法會，出席者皆須穿著白衣。鎮瀾宮副董事長鄭銘坤指出，「天無雨，人無步」，台灣自古以農立國，尤其是早期農業時代，如果沒有雨水的灌溉，水稻和農作物即無法施作。鄭銘坤表示，水利署行文邀請鎮瀾宮，和地方仕紳、信徒共同舉辦祈雨典禮，而清朝時即有祈雨紀錄；將請出二媽、貞節媽、神農大帝等神尊，祈求上蒼賜予風調雨順，降下雨水，農民可以種植作物，人民豐衣足食，才能國泰民安；又大甲媽在遶境進香期間常帶來雨水，有雨水媽之稱，出門「赴雨」音同「富雨」，有雨水可供農耕，殷民阜財。依據鎮瀾宮廟中文書記載，民國52年，久旱無雨，台中縣長何金生及大甲、大安、外埔、后里4鄉鎮及縣議員、鄉鎮民代表、鄉鎮農會理事長及總幹事等地方人士皆披麻帶孝，抬著媽祖、神農大帝的神轎，列隊到水尾河床設香案舉行祈雨儀式，約莫1小時後，上天降雨。