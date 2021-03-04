韓國開打AZ疫苗 連續2天累計5起死亡案例
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-03-04 14:57:47
阿斯利康（AstraZeneca）與英國牛津大學研製的新冠疫苗（AZ疫苗）韓國近日也開始接種AZ疫苗，昨（3）日防疫部門公布2例接種後時間死亡的個案，今（4）日再次通報接種後死亡的案例，累計5例死亡案例，死者大多患有基礎疾病，只有一例為20多歲的女性，在接種後15個小時後死亡，。
據《韓聯社》報導，韓國中央防疫部門今日通報，全國新增424例確診，本土感染個案佔401例，境外移入佔23例、疫情爆發以來累計9萬1240例。2月26日政府開始推動接種疫苗約1週，昨（3）日傳出2名中年男子接種AZ疫苗後死亡，至今接種新冠疫苗後死亡的案例累積已有5人。昨日死亡的案例分別是京畿道高陽市一名50多歲的男子，患有高血壓等基礎疾病；另一位則是京畿道平澤市60多歲男子。今日韓國防疫部門指，全羅北道地區也有2例接種疫苗後死亡的個案，一名50多歲患有基礎疾病的男性，在接種後41個小時死亡；另一名死者同為50多歲男性，本身患有心肌梗塞、糖尿病，在接種疫苗後15個小時死亡。韓國中部的大田廣域市，一名患有癲癇的20多歲女子，因病入住療養院，在接種疫苗後15個小時死亡。韓國疾病管理部門表示，目前政府正在與通報死亡個案的地方政府合作，對事件進行醫學調查，與地方疾病管理部門調查人員密切聯繫，將近快查明接種疫苗與死亡之間的關聯性。
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