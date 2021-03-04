韓國又傳打AZ致死案例！莊人祥曝監測數據：應非疫苗所致
編輯林莞茜／綜合報導
2021-03-04 15:01:10
國際上頻頻傳出有民眾在施打新冠疫苗後出現嚴重過敏反應，甚至致死案件，韓國累計至今（4）日共有5例因接種AZ疫苗死亡的情況，對此，指揮中心說明這些個案好像本身都有慢性病，當地政府會去調查是否與疫苗有所關連，不過根據相關監測發現，這些死亡事件調查後的結果均與疫苗無關。
中央流行疫情指揮中心今日召開臨時記者會，由發言人莊人祥出面說明相關疫情現況。針對國際上傳出民眾接種新冠疫苗後出現的不良反應，莊人祥表示，在韓國開始有打的疫苗是AZ疫苗與BNT疫苗，目前AZ是打了15萬劑，BNT則是打了2700劑，在施打的數量就不一樣。而在施打後死亡部分，目前看來每一例死亡個案都有慢性疾病，像是糖尿病或癲癇等，這些不幸死亡的個案，各個政府都會去調查到底是不是屬於偶合的事件，確認是否跟接種疫苗有關聯，還是是他們本身潛在疾病所造成的。莊人祥提出數據指出，在其他國家像是英國，總共打了690萬劑，其中205件再施打後死亡的個案，經過調查發現結果均與疫苗無關，也沒發現是因疫苗導致死亡的情形；BNT疫苗部分，英國施打890萬劑，有197件死亡情形、美國施打994萬劑，有113件死亡情形，調查結果也均與疫苗無關；莫德納疫苗在美國施打的758萬劑中，有83件出現死亡情形，結果一樣均與疫苗無關。莊人祥說，這些造成嚴重過敏反應及死亡案例，各國政府都會獨立去調查，而韓國雖然陸續傳出有不良反應的情形，但目前為止他們還是持續在施打進行當中。