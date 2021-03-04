江啟臣撕紅統標籤？ 趙少康：國民黨不該學民進黨
記者余祥／台北報導
2021-03-04 15:03:27｜2021-03-04 15:03:40
針對江啟臣日前接受路透社專訪時表示，中國大陸是台灣最大威脅。趙少康昨日深夜發出聲明批江啟臣論點不精準，今（3）日受訪時表示，江啟臣倒果為因，大陸可能是威脅也可能是紅利。他說，國民黨應該是不卑不亢、不偏不倚，若跟在民進黨屁股後面學他們的作法、拾民進黨的牙慧，選民投給民進黨就好了，幹嘛投給國民黨？
趙少康說，大家都知道一國兩制在台灣沒有市場，但江啟臣對全面情況不了解，也倒果為因，部分講法不恰當。大陸可能是台灣威脅，但也可能是最大紅利，就看台灣如何因應趙少康說，中國大陸「可能是」台灣很大的威脅，但大陸市場大、經濟強、軍事強，我們就不要去惹他、沒事去捅他，捅到台海被認為是危險的熱點，過去前總統馬英九執政時並沒有如此，所以到底是誰在改變現狀？趙少康說，大陸可能是台灣威脅，但也可能是最大紅利，去年台灣對大陸順差1405億美元，要是沒有這麼龐大的金額，股市不知要跌幾成？趙少康表示， 大陸對台灣是福是禍？是威脅還是機會？都在民進黨的一念之間。媒體追問，是否認為江啟臣正在努力撕掉國民黨紅統標籤，趙少康說，他不認為國民黨是紅統，若北京、共產黨不對就要講，民進黨不對國民黨也要講，國民黨應該是不卑不亢、不偏不倚，若跟在民進黨屁股後面學他們的作法、拾民進黨的牙慧，選民投給民進黨就好了，幹嘛投給國民黨？趙少康說，一個政黨應該要有主張、立場，不能總是在學民進黨。被問及江啟臣想淡化兩岸議題與九二共識，趙少康說，兩岸政策迴避不了，不是不談就沒這議題，兩岸政策是台灣最重要的政策，原本也是國民黨強項，該怎麼講就怎麼講，迴避是沒有用的。至於江啟臣稱中國是台灣最大威脅，是否可能影響黨主席選情，趙少康表示，他不清楚，外媒有時候會斷章取義，江啟臣應該把兩岸政策全部說清楚。