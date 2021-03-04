台灣郵輪產業開創新局 探索夢號完成歲修
記者黃守作／高雄報導
2021-03-04 20:00:00
星夢郵輪公司所屬探索夢號郵輪在台灣國際造船公司高雄廠完成歲修，為台灣船舶維修產業首次為國際郵輪服務，為台灣郵輪產業開創新局。
星夢郵輪公司所屬探索夢號郵輪，2月19日由高雄港駛入台灣國際造船公司高雄廠船塢，進行歲修，就此開啟我國郵輪經濟產業鏈的新局，更為高雄市政府發展郵輪產業的努力，立下里程碑。高雄市政府海洋局局長黃登福表示，近年來不斷媒合及協調台灣港務公司、台灣國際造船公司等單位，就郵輪補給、修造船等爭取未來更多蓬勃發展的機會，以帶來值得期待的發展前景。黃登福強調，高雄長期以來，以發展郵輪母港為目標，在高市府團隊與港務公司共同合作推動下，致力提升港口的郵輪服務及郵輪觀光旅遊品質郵輪產業可透過郵輪的經營運作，所帶動的港埠周邊產業，包括郵輪建造、維修、碼頭營運、物流補給、交通運輸、觀光旅遊消費等。黃登福指出，109年起雖受新冠肺炎及國際郵輪靠港禁令影響，國際郵輪營運停擺，但台灣因防疫得當，遂成為世界最先讓國際郵輪復航的國家，高雄市政府更積極把握此一優勢，與郵輪產業鏈中的重要夥伴港務公司共同推動國際郵輪在台灣歲修，這是台灣高雄首次的成果，更是以實際作為周知國際郵輪業，台灣高雄有此精良紮實的維修能量，在亞洲市場運營的所有國際郵輪航商可以就近在此航線樞紐完成重要的維修工作，不僅可以節省原需前往新加坡等地維護保養的油料及航程，更可在最短時間內又再度投入載客營運，台灣高雄絕對是固守亞洲市場不可或缺的最佳夥伴。