鄭麗文辭意甚堅 費鴻泰：會跟江啟臣一起解開她的心結
記者吳承翰／台北報導
2021-03-04 15:50:25｜2021-03-04 16:01:53
立法院國民黨團今（4）日上午完成經濟委員會抽籤，確認8個常設委員會席次，根據各黨團席次分配，國民黨團能在4個委員會能獨立拿下一席召委，另外4個委員會則要確保民眾黨團不倒戈民進黨團才拿得下來。國民黨團總召費鴻泰表示這幾天會陸續跟民眾黨、時代力量討論。此外昨日黨團書記長鄭麗文請辭，費表示再給他及黨主席江啟臣一段時間，他們會解開鄭麗文的心結，讓她回歸。
費鴻泰表示，目前聯繫鄭麗文，她辭意非常堅定，在協商的過程中，她覺得不受尊重，目前由他暫代鄭麗文職務，費強調「鄭麗文還是書記長，公文會給她蓋，我只是先幫她跑腿！」費鴻泰說，鄭麗文是經由黨團大會選出，她若辭職一定要經過黨內立委同意，並非總召一個人說了算，但這會是最不願意見到的局面，他不會勉強鄭一定要在心結尚未解開時回歸，在那之前他跟江啟臣會盡最大努力說服她回來。而在委員會名單底定後，國民黨團能在內政、外交國防、財政、司法法制等4個委員會獨立搶下一席召委，經濟、教育文化、交通、社福衛環則至少要確保民眾黨團不倒向民進黨團，才搶得下來，否則就要抽籤，費鴻泰表示未來會先找民眾黨團洽談合作事宜，而時代力量也在考慮名單，費也向時代力量喊話，「不要跟民進黨合作當小綠了，過去立法院的小綠都消失了！」費鴻泰強調，如果一跟時代力量聯繫，就是要談召委的事情，不免讓人覺得太現實，他會等到召委選舉後再跟時代力量打照面，尋求民生議題合作的機會，或許經過一個會期的了解，第四會期開始就有合作空間。費鴻泰指出，第三會期重點會放在經濟委員會，光是日本福島核災食品會不會進口，以及缺水的問題，民眾都非常關心，現在黨團已經跟黨中央協調，未來要有影子內閣的機構，國民黨團不能只針對民進黨推出的政策做回應，而是要從現行制度中不合理的部分找出破口。