民眾對AZ疫苗有疑慮 侯友宜：政府首長有責任率先施打
記者陳志仁／新北報導
2021-03-04 15:54:45
首批11.7萬劑的AZ疫苗3日抵台，但韓國至今（4）日累計共5例因接種AZ疫苗死亡，引發各界的疑慮，行政院長蘇貞昌表示，如果民眾有疑慮的話，他願意施打！外界也關注新北市長侯友宜的態度；對此，侯友宜認為，政府首長有責任率先施打，安頓民心。
侯友宜今日視察「新北市新店區寶高智慧產業園區統包工程」，針對衛福部長陳時中以「第一線的醫護人員」優先，將帶頭不施打AZ疫苗，但蘇貞昌為了解決民眾有疑慮，願意率先施打的議題受訪；侯友宜表示，一定要按照中央施打的順序，才不會亂了套，所以他從一開始就支持中央施打的順序，第一個要施打的是確診個案，及第一線的醫護同仁。侯友宜強調，相信政府在採購疫苗的品質、數量上，都一定有一套的作法；如果民眾在施打的過程當中有疑慮，政府首長有責任率先施打，讓民眾因政府首長的帶動施打安頓民心，這是每個政府首長應盡的責任，所以希望當民眾有疑慮的時候，政府首長們一定率先施打、安頓民心。
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