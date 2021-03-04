神仙眷侶也是人　福原愛、江宏傑「5大婚變關鍵」曝光

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▲福原愛（左）、江宏傑遇婚姻危機。（圖／江宏傑臉書）

× ▲福原愛（左）、江宏傑遇婚姻危機。（圖／江宏傑臉書）

▲福原愛在日本體壇有一定地位。（圖／福原愛推特）

× ▲福原愛在日本體壇有一定地位。（圖／福原愛推特）

▲江宏傑是中華民國桌球國家代表隊選手。（圖／江宏傑臉書）

× ▲江宏傑是中華民國桌球國家代表隊選手。（圖／江宏傑臉書）

▲福原愛婚後隨江宏傑來台灣生活。（圖／福原愛推特）

× ▲福原愛婚後隨江宏傑來台灣生活。（圖／福原愛推特）

▲據日媒報導，福原愛2019年聖誕夜帶著兒女返日，原因就是受不了婆婆和大姑言語諷刺，江宏傑還追到日本談判。（圖／福原愛推特）

× ▲據日媒報導，福原愛2019年聖誕夜帶著兒女返日，原因就是受不了婆婆和大姑言語諷刺，江宏傑還追到日本談判。（圖／福原愛推特）

▲福原愛透露，江宏傑周末才會在家。（圖／福原愛推特）

× ▲福原愛透露，江宏傑周末才會在家。（圖／福原愛推特）

經紀公司回應《NOWnews今日新聞》表示，福原愛與江宏傑沒有離婚，「異國婚姻的確有很多事情需要雙方一起努力，之前兩人也有跟媒體說，他們會定期開會討論家裡大小事情。但不要攻擊家人，現階段小孩與愛媽也都是江家在照顧。」（編輯：楊穎軒）