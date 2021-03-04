神仙眷侶也是人　福原愛、江宏傑「5大婚變關鍵」曝光

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福原愛3歲9個月開始打桌球賽，10歲晉升職業選手，11歲成為日本史上年紀最小的國家隊成員，整整27年輝煌的球員生涯，讓她成為家鄉家喻戶曉的人物、媒體寵兒，有日本「國民女兒」之勢。反觀江宏傑，雖然也是桌球國手，也征戰無數，但名氣與聲望無法和福原愛相提並論。
當年福原愛與江宏傑戀情見光，就有日媒爆料，桌球協會對福原愛下達禁婚令，原因是年收入相差37倍的2人門不當戶不對，是女高男低的「格差婚」，但福原愛、江宏傑仍克服阻礙和流言，於2016年9月登記結婚，並陸續生下1女1子，她退役後，夫妻轉行當藝人，據傳合體身價高達10億日圓（約2.6億新台幣）。江宏傑近來因實境節目《全明星運動會》人氣高升，但夫妻間因名聲差距導致的負面影響，早已發酵多時，甚至已經造成婚姻裂痕，加上福原愛嫁來台灣遇上的文化、觀念衝擊，都讓她身心不堪負荷。另外，日媒也指福原愛深受婆婆及大姑冷言冷語，最後身心俱疲，還曾躲在房間偷哭。
受婆家壓力不打緊，日媒爆料，江宏傑在這方面不僅沒站在福原愛這邊，私下個性很大男人的他，還多次飆罵老婆，讓福原愛氣到帶孩子回日本，直到江宏傑飛到日本談判10天，福原愛才決定給最後一次機會，不料，江宏傑及婆婆、大姑舊習未改，福原愛便再次動了離婚念頭。
身為一家之主的江宏傑，婚後為拚命工作養家，除了演藝事業、預計在高雄開桌球館，也忙於國立屏東科技大學休閒運動健康系碩士班的學業，因此平日常常不在家，2人被迫當「周末夫妻」，獨自和婆家家人相處的福原愛精神壓力可想而知，這些可能都成了雙方無法繼續走下去的因素。
不過針對婚變一說，經紀公司回應《NOWnews今日新聞》表示，福原愛與江宏傑沒有離婚，「異國婚姻的確有很多事情需要雙方一起努力，之前兩人也有跟媒體說，他們會定期開會討論家裡大小事情。但不要攻擊家人，現階段小孩與愛媽也都是江家在照顧。」（編輯：楊穎軒）