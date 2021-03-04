藻礁公投朝野攻防 藍營高聲量48.98％輾壓綠營
記者孫唯容/綜合報導
2021-03-04 16:29:36
珍愛藻礁公投連署確定衝破36萬份，突破安全門檻，藻礁議題也持續延燒，在野黨包括國民黨、民眾黨、時代力量都持續力挺﹔根據粉專「聲量看政治」統計，近14天在藻礁議題上最大聲量的政團是國民黨，佔48.98%，碾壓民進黨的28.7%與環團的17.37%。
「珍愛藻礁公投」第二階段連署已逾36萬份，幾近成案，粉專「聲量看政治」透過統計14天新聞聲量系統，以台北港、觀塘、珍愛藻礁、珍愛藻礁公投、藻礁公投、中油、大潭、大潭藻礁、藻礁、第三天然氣接收站、三接、中油第三天然氣接收站、天燃氣，等13個與藻礁公投議題相關的新聞關鍵字，分析執政黨、環團以及國民黨、時代力量、民眾黨等五個議題政團勢力聲量。分析結果顯示，目前佔有最大聲量的是國民黨，達48.98%，其次是民進黨28.7%，第三是環團17.37%，第四是時代力量3.78%；最後是民眾黨，僅佔1.18%。藻礁公投原本在228連假前還缺少接近20萬份的連署數，國民黨主席江啟臣在臉書發起連署，各在野黨也接續力挺公投，讓連署在收假後快速達標，更一舉跨越安全門檻，雖然為公投帶來希望，卻也引入政治口水。江啟臣為藻礁公投，痛批民進黨政府把食安公投與藻礁公投，視為洪水猛獸，不願意正面面對人民意見，甚至以抹黑、醜化的方式來面對提出不同意見的人。針對公投二階段過關，民進黨秘書長林錫耀在昨（3）日的中常會中表示，執政黨應該多與社會溝通，現在公投連署中，會過門檻並進入下個階段，對民進黨來說，希望透過更多資訊的澄清、說明，讓參與連署的民眾更瞭解。行政院也回應，公投是人民的權益，更是民主的體現，政府的責任就是將資訊公開，各部會也會持續和各界溝通。