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張信哲受疫情影響8個月沒行程　負面情緒爆發

記者吳雨婕/台北報導

2021-03-04 16:48:48

張信哲坦言心情受疫情影響。（圖／Hit Fm聯播網提供）
▲張信哲受疫情影響，有8個月沒有行程。（圖／Hit Fm聯播網提供）
擔任Hit Fm聯播網3月hito大台柱的歌手張信哲，即將發行第35張專輯《就懂了》，而今（4）日他出席活動時，提到在疫情期間心情大受影響，有將近8個月沒有任何活動。
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張信哲原訂去年的4月於倫敦舉行「未來式 世界巡迴演唱會」，場地因疫情影響暫時關閉而確認延期，張信哲無奈表示：「這件事情攸關全世界和所有人，希望大家一起齊心抗疫。」而Hit Fm特別準備了上英國著名地標倫敦塔橋的樂高模型，期盼疫情趕快過去，希望張信哲明年可以在倫敦順利開唱。
▲張信哲坦言心情受疫情影響。（圖／Hit
▲▼張信哲坦言心情受疫情影響。（圖／Hit Fm聯播網提供）
▲張信哲坦言心情受疫情影響。（圖／Hit
在疫情期間，張信哲坦言工作也有受影響，大概8個月左右沒行程，一開始覺得慢下來挺好的，放慢生活步調，但時間一拉長，就開始擔心是否會沒完沒了，加上聽到各地的疫情爆發，有一度覺得氣氛滿悲觀的，他的心情也受到影響，不過負面情緒沒有持續太久，他趁這段時間好好把心思投入在這張新專輯，就想回到以前發片時期，專心在錄音室唱歌、錄音。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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