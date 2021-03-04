中國禁台鳳梨進口　陸委會：盼依兩岸協議平台溝通

中國大陸海關總署日前以台灣鳳梨有病蟲害為由，日前片面宣布自3月1日起禁止台灣鳳梨進口。陸委會今（4）日對此表示，期盼兩岸依現有農業協議平台進行溝通，並強調會協助保護核心技術避免外流。

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中國禁台灣鳳梨進口，在野黨質疑陸委會是否有按照「兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」進行溝通？陸委會副主委邱垂正答覆表示，政府希望雙方業務主管部門能夠儘快透過兩岸協議既定的機制進行溝通，務實解決問題，中國大陸能提早恢復台灣鳳梨輸入，農產品的檢疫、檢驗是專業技術性的問題，如果能夠透過雙方既有的機制進行溝通處理，對於促進兩岸的交流，將會發揮正面的效果。

邱垂正表示，兩岸開展正常、健康的互動是政府一貫的立場。有關中共禁止台灣鳳梨輸入，政府也已經表達的立場，政府會優先維護我方及農民的權益，這個突發式、不當的、不正常的貿易行為，應該要減少發生，陸委會也向陸方提出在兩岸的協議平台討論相關的技術問題，也呼應對岸應該盡速回應，以維護兩岸人民的權益。

針對立委擔憂台灣優質農產品技術遭中國複製，邱垂正表示，主管機關是農委會，陸委會也會會同與其他機關來強化維護台灣整體經濟、高科技產業的優勢，並防範中國大陸以不當方式取得我國包括農產品產業的技術，確實有必要對一些重要的核心、關鍵的技術加以保護，目前各機關都在強化相關的法律規範，來確保台灣重要的農產品技術不要外流到其他風險的地。