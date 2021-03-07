影／現實與天真的愛情兩難 《追劇》曝姐弟戀的困境
影像中心/綜合報導
2021-03-07 10:00:00
「如果你還憧憬愛情，請接受我的天真浪漫。」由伊林娛樂與醒吾科技大學攜手合作的《我在追劇找世界》，道出年輕人在愛情中的成長滋味，透過每集中出現的「愛情信物」，一句刻骨銘心的經典台詞，藉由新一代年輕人的視角，描寫一章章觸動人心的校園愛情故事。最新一集中天真浪漫的弟弟與經過社會歷練的世故姐姐，兩人對愛情的價值觀差異有多大呢？
對愛情奮不顧身，並對浪漫愛情十分嚮往的小光，在追求大姐姐凱蒂時，讓對方感受到還沒有被社會蒙上一層陰影，那酸甜如初戀的愛情滋味，但這場姐弟戀能完美收場嗎？伊林旗下藝人張菁菁，在劇中飾演女主角凱蒂，是一位上班族並與男友論及婚嫁的成熟姐姐，她面臨了現實考量跟天真浪漫的愛情兩難，這也是出社會後女性常遇到的抉擇，一方面想穩定地步入婚姻，另一方面又被純真的愛情所吸引，到底是該面對自己的真心，還是朝著計畫好的人生規劃前進，同時也是留給觀眾們，引發省思的一道課題。 伊林娛樂與醒吾科技大學攜手合作的《我在追劇找世界》網路短劇，每周二晚間10點於《NOWnews 今日新聞》YouTube頻道播出。這部劇由醒吾科技大學學生以及伊林娛樂藝人參與演出，也讓學生們參與學習幕後工作，以攝製實戰的方式，讓學生們深入了解拍攝過程。（影音編輯：謝美伶）