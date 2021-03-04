名家論壇》錢震宇／鳳梨事件我們看到什麼
文/錢震宇
2021-03-04 17:20:23｜2021-03-04 17:20:33
中國大陸宣布禁止我鳳梨進口，從2月25日宣布，從3月1日正式禁止輸入，至今已經一周。這一周時間，台灣內部有不同聲音，多元卻也雜亂分歧，不過大致可以分成幾種聲音。第一種，政府來做農民後盾，鼓勵民間及政府部門多買多吃；第二種，大陸政府刻意政治打壓，我們不該屈服；第三種兩岸關係慘淡，這樣的結果蔡政府必須承擔。
這三種聲音，輿論各有所好，但對於解決問題完全沒有實際上的幫助。中國大陸以台灣鳳梨多次驗出三種介殼蟲為由禁止，雖然農委會認為去年一整年只有通報13次，改善後已無再接到通報，沒理由突然中止；但有驗出介殼蟲是事實，農委會顯然未把如何防堵介殼蟲當成事件重點，還認為介殼蟲是常見的病蟲害，對人體無害。於是民進黨從上到下開始發起搶救鳳梨大作戰，「自己的鳳梨自己救」，宣布不到100小時認購已達4萬1687公噸，可望超越去年銷陸數量，看似豪氣，只是數字的背後，除了是政府動用公家預算外，也破壞了市場機制，把「買鳳梨」當成是展現捍衛台灣主權的替代方式，自己把水果銷售硬扯上政治，政治人物搶著表態，好像大陸作了一顆球給民進黨殺。當民進黨喊出「吃鳳梨、挺台灣」的時候，就把台灣出產到大陸的所有水果都打成了政治工具，而非單純的農作物及病蟲害問題，農委會則一股腦地開始說要如何補助、保證收購、公部門採買等方式，府院黨開始啟動宣傳工作，作圖、開記者會、蔡英文下鄉，試問，「今天如果是日本禁止我水果進口，蔡政府會有這麼大動作」？把問題導因到政治，是最為廉價的說法，他可以不去尋求肇因，還要別人為其負責。有位南部農民跟我講得好，「或許每個人都有自己的政治偏好，但種水果、賣水果，就是他的養家餬口的工作，這時候談什麼報復、誰又打倒誰，他才不在乎；他只在乎誰能幫助農民維持基本的產銷平衡跟穩定市場」。事實上，從鳳梨事件延燒至今，受到最直接衝擊的是果農，但果農的聲音卻出不來，反倒看到綠營執政首長卯起來賣鳳梨、吃鳳梨，如果這真的像是綠營媒體、名嘴說的是「水果統戰」，那蔡英文2016年上任後為何不禁止台灣水果銷往大陸？蔡英文說，面對挑戰，台灣都不會被打倒，反而會更加的強大，「只要我們團結，支持認真農民，支持優質產品，國際社會也會一起跟台灣站在同一陣線。」好笑的是，區區一個禁止鳳梨銷往大陸，蔡英文就出來喊話說不會被打倒，還拉高到國際層次，把美日都硬拉進來，這是什麼跟什麼！若禁一個鳳梨就能打倒，這也太遜了吧！這種「義和團式的喊話」屢次出現在蔡英文的發言中，她的奠基始終在於「不願實際改善兩岸關係，遇到事件則採取對抗模式」，目的很簡單，就是讓兩岸關係持續冷冽，既可掐住藍營、又可對內喊話，讓她維持一個看似中立的假象。講真的，凡事喊團結就有用嗎？如果團結鳳梨就不會有介殼蟲？還是團結鳳梨就可以銷往歐美其他國家？簡直是荒唐！如果按照蔡英文的邏輯，最不愛台灣的就是這些鳳梨果農囉？因為他們把這麼好吃、多汁的鳳梨給賣往大陸，沒留在台灣，這不是「出賣台灣」嗎？鳳梨問題不難解決，也不會死人，會死人的是民進黨政府遇事的態度。每每訴求國族認同去設法解決實務的問題，擾動對立情緒，過度簡化問題不講，也讓台灣民眾失去思辨能力，每次一有兩岸間問題就說是打壓，呼籲大家團結，企圖開始找外援。鳳梨事件映照出台灣政府缺乏自信、缺乏解決兩岸關係所衍生任何問題的能力，以及缺乏有效說服國內絕大多數民眾的說法。今天鳳梨、明天又會是什麼？凡事「藏頭露尾」，用一次、兩次也許可以，用多了終究會讓人看破手腳。●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com