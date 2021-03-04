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福原愛約會男密友「啊」一聲　日媒：關係匪淺

娛樂中心／綜合報導

2021-03-04 17:27:59

▲福原愛否認婚外情。（圖／福原愛推特）
▲福原愛否認婚外情。（圖／福原愛推特）
桌球界金童玉女福原愛、江宏傑昨（3日）被日媒《週刊文春》爆婚變，另一家《女性SEVEN》則公布福原愛和男密友約會及外宿的照片，數量多達55張。而今2人親密互動、逛街行程等細節曝光，她不僅跨過欄杆上男方的車，還親密餵食，被指關係匪淺。
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▲福原愛被日媒質疑婚內出軌。（圖／福原愛推特）
▲福原愛被日媒質疑婚內出軌。（圖／福原愛推特）
福原愛2月27日被日本狗仔拍到，和一名身高相差25公分、長相神似大聯盟球星大谷翔平的高帥男在橫濱約會，報導指出，他們先到中華街排隊買小籠包，接著在路邊買霜淇淋，福原愛一度餵男友人吃冰，雖然過程沒被拍下，但據週刊描述，餵食當下她還發出「啊～」的聲音，斷言雙方關係非比尋常。
採買完也吃飽喝足，福原愛與男密友離開中華街，她在坐上男方的車前，被鏡頭拍到直接跨越欄杆的畫面，遭網友虧「很猴急」，後來2人驅車到飯店，隔天在附近遊玩才離開。此外，週刊還目擊男生住進福原愛的家，次數不只一次。
▲▼福原愛被日媒踢爆外遇，與神祕男遭拍55張（紅框處）照片。（圖／翻攝女性seven）
▲▼福原愛和男密友約會，偷拍照多達55張（下圖紅框處）。（圖／翻攝女性SEVEN）
▲福原愛被日媒踢爆外遇，與神祕男遭拍55張（紅框處）照片。（圖／翻攝女性seven）
據了解，伴遊福原愛的男友人是東京的上班族，與福原愛已經認識6、7年，雙方會趁福原愛回日本時聚會。而福原愛對週刊澄清：「我近期因為精神狀況不佳，他（男友人）只是從旁給我協助的朋友之一。」同時坦承2人有到飯店過夜，但強調是訂2間房，至於夜宿香閨，她說：「確實是，因為我家有好幾間空房。當天他只是開車帶我出遊而已，但我們並非那種關係！」嚴正否認出軌。
對於福原愛被爆不倫，經紀公司回應《NOWnews今日新聞》表示：「小傑不認識與小愛出遊的男子，異國婚姻的確有很多事情需要雙方一起努力，之前兩人也有跟媒體說，他們會定期開會討論家裡大小事情。但不要攻擊家人，現階段小孩與愛媽也都是江家在照顧。」（編輯：楊穎軒）
▲福原愛（左）、江宏傑遇婚姻危機。（圖／江宏傑臉書）
▲福原愛（左）、江宏傑4年婚姻觸礁。（圖／江宏傑臉書）
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