兩會登場逢中共建黨百年 陸委會研判：將擴大宣傳政績
記者呂炯昌／台北報導
2021-03-04 17:50:40｜2021-03-04 17:51:17
中國大陸全國「兩會」於今（4）日登場，由於今年適逢中國共產建黨百年，陸委會研判，本次兩會將會擴大宣揚中共建黨百年政績，並強調十四五時期（2021到2025年）建成全面小康社會等政策。
陸委會今日例行記者會上，媒體詢問中共兩會宣布要紀念辛亥革命110週年，是不是要奪取話語權？陸委會副主委邱垂正表示，過去北京當局就常藉著辦理各種紀念活動，或是開重要會議，會有扭曲歷史事實，並對台進行統戰，以滿足其內部所謂愛黨、愛國的需求，與中共執政的正當性、削弱中華民國執政的法統，陸委會呼籲國人拒絕參加這類的統戰活動。邱垂正表示，中共兩會是中國大陸年度非常重要的政治議程，今年適逢中共建黨百年，研判中共會在這個場合宣揚中國共產黨的領導以及政績，也會包括完成脫貧攻堅的目標、突顯抗疫成就，並部署其十四五規劃，以2035年遠景目標這些工作，以強化鞏固領導人習近平為核心的領導地位。邱垂正進一步指出，中共會藉這個場合對內外部做政策宣示，北京方面會多著墨內部的經濟、社會的發展，強化多邊主義，相關的與會代表以及委員相關提案建言，也都會圍繞在官方所設定的政策目標來進行闡述，陸委會都會持續關注，有關涉台部份陸委會也會適時研判，並妥善因應。