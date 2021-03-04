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電商平台攜手超商相挺台灣鳳梨 甜美多汁不沾手好方便

記者林怡孜/台南報導

2021-03-04 17:35:17

台南市長黃偉哲 (左二) 與愛上新鮮執行長張佑承(左三)、農業局主秘吳威達 (右二) 、市議員李啟維 (右三) 、全家便利超商採購經理徐建豪(右一) 鼓勵消費者多吃台灣鳳梨，幫助農民
▲台南市長黃偉哲 (左二) 與愛上新鮮執行長張佑承(左三)、農業局主秘吳威達 (右二) 、市議員李啟維 (右三) 、全家便利超商採購經理徐建豪(右一) 鼓勵消費者多吃台灣鳳梨，幫助農民
鳳梨事件讓全國民眾群情激昂，個個挺身而出支持台灣鳳梨。網路生鮮購物平台「i3fresh愛上新鮮」向台南市政府採購2500公斤的台南鳳梨，獨家與全家便利商店合作，凡3月1日至3月31日於愛上新鮮購買冷凍商品並指定「全家」取貨的消費者，即贈送台南金鑽鳳梨鮮果一盒，限量1萬份。愛上新鮮網路平台另購買2500公斤台南金鑽鳳梨上架，提供整顆的鮮果及切好的冷凍鳳梨給消費者選購。
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台南市長黃偉哲表示，南市府於去年疫情前，即開始與電商通路共同研究延長鮮果在通路上販售方式， 2月26日得知中國暫停進口台灣鳳梨的消息，市府團隊於連假期間不斷與電商溝通，期待創造不同類型的鳳梨消費方式。不論是網路採購或實體通路，歡迎大家愛用台灣鳳梨，喜歡台南鳳梨，也感謝「i3fresh愛上新鮮」協助鳳梨果農，及「全家」的一起支持。
農業局表示，市府與網購平台業者共同研究新的鳳梨吃法已達一年，發現加工廠將新鮮的鳳梨切塊殺菁後急速冷凍，鳳梨品質仍相當美味。用盒裝在電商平台販售，既不受產期限制，也既能讓愛吃鳳梨的消費者用便利的方品嘗甜美多汁的鳳梨。
 
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