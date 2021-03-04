中國政協開幕工作報告 汪洋：促進兩岸經濟、文化交流
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-03-04 17:44:57｜2021-03-04 18:24:06
中國全國政協第十三屆第四次會議今（4）日下午3時正式在北京人民大會堂開幕，國家主席習近平等領導人出席，由全國政協主席汪洋代表政協第十三屆全國委員會，發表常務委員會工作報告。報告強調2020是中國歷史上不平凡的一年，除了對抗新型冠狀病毒（COVID-19）疫情，還有十四五開局、六穩工作及六保任務。
中國媒體報導，今日邀參加會議的包括中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平，黨和國家其他領導人，中共中央、全國人大常委會、國務院有關部門負責人，以及外國駐華使節等。中國全國政協主席汪洋在報告中表示，2020年是歷史上極為不平凡的一年，圍繞黨和國家中心任務凝心聚力，政協全國委員會及其常務委員會，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，盡責疫情防控和經濟社會發展加強思想政治，增強協商機構制度建設工作效能，並為實現「十三五」目標作出了積極貢獻。除了委員讀書活動、推廣數位經濟，政協也在2020年專注完善疫情防控機制、復工復產，協助「六穩」工作、落實「六保」任務，並在疫情期間前往湖北視察。有關2021年人民政協工作，汪洋表示將從4個方面部署，以慶祝中國共產黨成立100週年為重點，強化思想政治引領；以服務「十四五」規劃實施為主線，增強協商建言實效；以增進大團結大聯合為目標，著力凝聚智慧力量；以推進制度落實為抓手，提高工作成效。 在兩岸交流議題上，汪洋表示，政協參與舉辦紀念台灣光復75周年主題展和第十二屆海峽論壇‧第三屆兩岸基層治理論壇，邀請新生代僑胞代表參加學習座談、國內考察等。也在港澳強化委員政治責任，支持特區政府和行政長官依法施政，鼓勵港區委員圍繞推動《香港國安法》制定實施等持續發聲。對外則運用「雲外交」和線下交流方式，針對美國所謂涉疆、涉藏、涉港等法案和涉疫反華議案及個別政客反華謬論，通過發表聲明、組織座談和委員接受采訪等方式予以嚴正駁斥。並且根據《中國共產黨統一戰線工作條例》，健全政協發揮新型政黨制度優勢的機制。通過界別代表人士座談會、委員讀書線下交流會、開展談心活動等，密切同黨外知識分子、少數民族人士、宗教界人士、非公有制經濟人士、新的社會階層人士溝通聯絡。堅定支持全面落實「愛國者治港」原則，加強同港澳同胞、台灣同胞、海外僑胞團結聯誼，就加強港澳青少年愛國主義教育、促進兩岸經濟文化交流合作等開展調研協商。