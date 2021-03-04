緬甸環球小姐抗議軍方鎮壓　發「矇眼黑白照」挺示威

根據《四方報》報導，緬甸2月初驚傳政變，國內爆發大規模民主示威浪潮，更有多名示威者中彈身亡，國內氛圍波詭雲譎。除了國際上譴責聲浪不斷外，2020緬甸環球小姐冠軍更於近日在臉書和IG上發佈一系列矇眼、捂嘴的黑白照，表達對軍方暴力鎮壓的「無聲抗議」。

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2020緬甸環球小姐冠軍圖薩爾（Thuzar Wint Lwin）18日在個人臉書上傳一系列黑白照片，只見她雙眼被蒙上白布、嘴被膠帶封起，雙手也被綑綁，眼角流出淚水。她在文中寫道：「他們要讓我們瞎掉雙眼並綑綁我們，但我們的呼喊將比他們的暴行更強而有力」，並在文末附上#公民不服從運動、#拯救緬甸、#聽見緬甸的聲音等主題標籤，貼文引發逾千人按讚。

▲2020緬甸環球小姐冠軍近日在臉書上發佈一系列矇眼、捂嘴的黑白照，表達對軍方暴力鎮壓的不滿。（圖／翻攝自臉書）

綽號「糖果」的圖薩爾今年22歲，是東仰光大學（East Yangon University）英語系學生，擁有170公分的高挑好身材和一張稜角分明的臉蛋，再加上落落大方的自信表現，讓她在2020年緬甸環球小姐選美大賽中脫穎而出，最終奪下桂冠。外媒指出，薩圖爾一直相當關心女性議題，並希望利用自身的聲量讓更多人關注現代女性如何愛自己、提升自信等課題。