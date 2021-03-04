綠營力挺鳳梨熱度發酵　快析輿情：藍營這2縣市長也沾光

中國大陸日前宣布自3月1日起禁止台灣鳳梨進口，掀起社會議論，不少縣市首長帶頭力挺鳳梨與農民，根據QuickseeK快析輿情監測資料發現，綠營加大力度行銷台灣鳳梨，讓綠營的網路關注度高出藍營近3倍，而同樣加入挺鳳梨行列的藍營2縣市首長，也靠行銷鳳梨獲得網路高聲量。

我是廣告 請繼續往下閱讀

TPOC台灣議題研究中心今（4）日透過QuickseeK快析輿情資料庫監測發現，中國大陸的「鳳梨禁令」成為近30天來最熱門的議題，不只總統蔡英文第一時間表示要「吃鳳梨，挺農民」，綠營從中央到地方也組成鳳梨台灣隊，共同行銷台灣鳳梨，像是認購鳳梨運動、臉書上玩起鳳梨梗等創意文案，來號召更多民眾響應運動、支持台灣的鳳梨。

據QuickseeK快析輿情資料庫監測，近7天和鳳梨相關的臉書貼文，綠營創造的網路關注度高達238萬，比藍營的87萬多2.7倍，其中蔡英文共發出的6篇貼文，就獲得近百萬關注，高出第二名的行政院長蘇貞昌4倍。

▲藍綠陣營在過去30天內在鳳梨禁令的網路關注度。（圖／快析輿情提供）

而和綠營全黨上下行銷鳳梨不同，藍營政治人物則主要檢討兩岸問題，例如台北市議員羅智強指出，馬政府和蔡政府最大的差別，就是馬政府可以跟對岸溝通；藍營中因鳳梨相關的貼文，獲得最多網路關注的人物依序是羅智強、前總統馬英九、新北市長侯友宜、國民黨前主席朱立倫、立委賴士葆、北市議員徐巧芯、游淑慧，以及宜蘭縣長林姿妙。有趣的是，侯友宜和林姿妙不同於黨內主要論述，選擇加入「吃鳳梨，挺果民」行列，呼籲民眾購買，分別獲得8萬及8千則網路關注。

據QuickseeK快析輿情比較近1個月的熱門議題，鳳梨事件在短短一周至內，網路聲量已突破40萬，遠超過2月初趙少康宣布復出所帶來的後續聲量1倍有餘。據統計，鳳梨事件單日聲量最高突破8萬，這周持續領先疫苗採購、藻礁公投議題，只有昨日因首批AZ疫苗抵台，聲量才稍稍和疫苗採購打平。不過到目前為止，相關討論仍聚焦認購鳳梨，對政府外銷政策的檢討聲量，一直這兩天的聲量才有起色，因此後續的網路風向怎麼吹仍有待觀察。