高市首季土地標售 岡山新都心千坪精華角地吸睛
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-03-04 18:39:31
高市地政局110年度第1季開發區土地標售，共計推出9標9筆優質建地，訂於110年3月17日開標，合計總底價12億5285萬3720元。
地政局表示，第87期重劃區位於省道台1線旁，鄰近捷運南岡山站，擁有完善的道路系統、多處公園綠地及毗鄰醒村懷舊文化景觀建築群，附近還有購物廣場、影城、醫院、婚宴會館等大型開發案，生活機能十分便利，繼前幾季推出土地標售掀起搶標熱潮後，本季再推出1筆大面積精華地，面積約1115坪，臨25米鵬程路及15米鵬程東路，地形方整，附近有兆湘國小、公16、公17、陽明及劉厝公園，區位條件絕佳，勢必再成為投資人追逐焦點。中都重劃區，與美術館特區僅有一河之隔，並與農16特區連成一片，儼然成為高雄市最大的優質住宅聚落，本季推出1筆住三用地，面積約179坪，臨德旺街，近中都愛河溼地公園及美都公園，自用投資兩相宜。第77期市地重劃區，位於鳳山區快速道路省道台88線旁，近中山高五甲系統交流道，近年推出土地標售受投資人青睞，本季續推出2筆土地，1筆199坪土地，臨代德一街與代德二街，雙面臨路，近鳳翔國中及公園用地；另1筆面積23坪土地，位於代德三街，形狀方整，交通便利。高雄大學區段徵收區，近年標售成績亮眼，本季再推出3標3筆土地，其中1筆住三土地，位於大學二十三街，面積約1861坪，近高雄大學及援中國小，形狀方整面積大，利於整體規劃，適合興建優質住宅大樓；1筆商三用地，面積約244坪，位於大學二十街，近高雄大學正門及藍田公園，區位佳，使用強度高；另1筆商三土地約238坪，臨17米大學二十九路，鄰近德中路交通便捷。另第82期重劃區及湖內農地重劃區各推出1筆土地，價格合理。第1季土地標售作業於110年3月2日公告，投資大眾可前往地政局土地開發處土地處分科索取標售海報及標單，或直接上網高雄房地產億年旺網站、地政局及土地開發處網站查詢下載相關資料，在期限前完成投標。為配合防疫需求，開標作業除於地政局第一會議室辦理外，另將於地政局Facebook粉絲專頁同步直播，請大眾多加利用。