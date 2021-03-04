新店寶高智慧園區即將啟動招商 創造超過9200個工作機會
記者陳志仁／新北報導
2021-03-04 18:37:06
新北市新店寶高智慧產業園區第1期工程自108年8月開工至今，工程進度已達92%；新北市長侯友宜今（4）日到場視察工程進度及慰問工程人員，並宣布近日將對外公開招商，盼6月底前順利完成招商，讓產業扎根新北，投資新北。
至於鋼價上漲、缺工的問題，恐影響到樹林萬大線二期、南北環的招標，導致工程延後；侯友宜認為，因缺工、缺料面臨嚴苛的挑戰，已要求同仁要積極勇敢的承擔面對，一定要想辦法如期完成；目前不管是捷運局、工務局、交通局，相關的公共建設過程當中，都會全力以赴，所有的工期到現在為止並沒有改變，一定會全力克服所困難如期完工。侯友宜表示，新店寶高智慧產業園區在短短不到2年即將完工，感謝大家的全心投入，今（110）年3月起將進入招商程序，盼6月底前順利完成，讓廠商及時進駐智慧園區，建立安心與安商的投資環境；寶高智慧產業園區第1期有2.4萬樓地板面積，主要以AI、5G、智慧製造、綠能及數位健康等產業為主軸，可創造超過9200個工作機會。經發局補充，寶高智慧產業園區分2期，近期會辦理寶高智慧產業園區第1期第一階段公告招商，提供數位健康、AI應用、資通訊及雲端運算等產業進駐，並提供部分空間供未登記工廠及中小企業申租，協助企業轉型升級再發展；另經發局後續將針對智慧城市發展基地，詳情請至新北市政府經濟發展局的官方網站查詢，或電2960-3456分機5482至5485洽詢。