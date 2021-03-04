巷仔內／幹部不夠力 國民黨團新會期剛起步就跌倒
記者吳承翰／台北報導
2021-03-04 20:56:48
立法院國民黨團新會期才剛起步就跌倒，連日來委員會席次角力暗潮洶湧，終於在3日協調經濟委員會時一次爆發出來。書記長鄭麗文在協商時認為被黨團成員言語冒犯，辭意甚堅，不只讓各界看笑話，也顯現出總召費鴻泰、首席副書記長陳玉珍以及鄭麗文這3人的領導統御出了問題，除了彼此無法互相支援，再加上黨團既有慣例出了問題，出現讓黨內新世代立委無法信服的窘境。
其實，過去國民黨團在協調委員會席次時，必然會有衝突，黨團幹部除了幫忙協調換委員會之外，最直接的方式就是扮黑臉，在黨團委員用情緒性的語言指責時，能鐵下心來，叫所有人都照規定來、不得異議。然而現任的黨團三長中，費鴻泰的風格較為老派，對民進黨態度雖然強硬，但只要黨團內出現紛爭，有人表現出態度強硬的樣子，他就希望圓融處理；鄭麗文在螢幕前是門大砲，但私下個性直爽，碰到衝突時，也會時常扮演退讓、妥協的角色；反而是平常最據理力爭、不怕得罪人的陳玉珍，當天不在協調現場，才會讓經濟委員會的協調一直搞不定。鄭麗文會閃辭，跟她的性格有關。當天她已經盡力把李貴敏協調走，剩下的翁重鈞和謝衣鳳仍然不是很高興，正常人都會興起「我那麼辛苦幹嘛？大不了不要做」的念頭，而心直口快的鄭麗文心中有這個念頭，就脫口而出，會因此辭去幹部，其實也不讓人感到意外。類似的情況也發生在這一屆第一會期開議時，當時財政委員會互不相讓，處境一如本會期的經委會，當時是曾銘宗、李貴敏爭取財政委員會的最後一席，爭吵激烈以至於要先把兩人帶開，冷靜下來之後再協調，時任總召的林為洲還走出會議室，一臉尷尬地出來安撫曾的情緒，他最後才說服李貴敏退讓。而林欠李的人情也在這次協調中償還，把自己在財政委員會的席次讓給李貴敏。這次經委會協調，則是區域與不分區、資淺與資深的對抗。謝衣鳳代表彰化但才做第一屆；翁重鈞擔任多屆嘉義縣立委，這屆才以不分區的身分繼續經營地方。由於國民黨團的慣例，既保障區域，又認同資深立委優先，甚至過去也發生有人訴諸抽籤，另一個人不願意配合，最後黨團幹部硬是協調出一個結論的情況。慣例有漏洞，兩邊都會抓著對自己最有利的地方陳述，這點沒有人是絕對的對與不對。每個新任黨團幹部總會希望做出成績，留下好表現，費鴻泰希望在他的領導下，黨內立委們能發揮監督的力量，甚至主動找到執政缺失，在勸鄭麗文回來接書記長的同時，建立一套能讓大家信服、穩定的機制，先安內才能攘外。不過，這任的黨團三長在一開始就顯得有些無法掌控大局，是否能順利帶領黨團往前衝，還有待觀察。