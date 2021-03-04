九二共識遭抹紅 江啟臣：連任後願推動兩岸對等對話
記者余祥／台北報導
2021-03-04 19:45:16｜2021-03-04 19:45:32
爭取連任的國民黨主席江啟臣日前接受路透社專訪時指出，中國是台灣面臨的主要威脅，引發國台辦不滿，中廣董事長趙少康也批江啟臣論點不精確。江啟臣說今（4）日接受廣播專訪還原當時路透社訪問，記者詢問共機繞台是不是台灣的威脅？江啟臣說，「大部分國民難道會認為共機繞台不是威脅嗎？」國家面臨的威脅非常多，包含南海、太平島、釣魚台，整體來說，威脅中華民國生存或推翻中華民國主權的，都是台灣的威脅。
江啟臣說，為何國民黨呼籲中共放棄武力犯台，就是因為認為武力是一種威脅，但他也希望兩岸和平，鼓勵以和平方式來讓台灣「轉危為安」。至於兩岸論述方面，江啟臣說，九二共識被抹紅、污名化，國民黨要勇於面對，如果不講清楚，就會被綠營抹紅。主持人詢問，若連任是否推動國、共兩黨對話，並找出兩岸論述與對策？江啟臣說，這絕對是他的重要目標，他鼓勵在對等尊嚴之下，進行兩岸政黨之間的對話。國民黨智庫副董連勝文日前拋出專職黨主席說法，黨主席應專心黨務、不兼職，也不爭取公職選舉，遭外界解讀劍指江啟臣。江啟臣說，他現在很專心做每一件該做的事，包含黨務工作跟立委工作，兩者並不衝突，「否則我這一年來怎麼過的？」此外，國民黨立法院黨團鄭麗文昨天請辭，江啟臣表示，所有黨團成員都希望鄭麗文能夠繼續帶領黨團，他也會努力與鄭麗文溝通。