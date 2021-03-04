香港民主派初選47人案 15人獲保釋、32人還押候審
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-03-04 21:32:24
香港47名民主派人士因參與2020年的立法會初選「35+」被以《港區國安法》顛覆國家政權罪起訴、逮捕，自3月1日上午起47人歷經馬拉松式的審訊，西九龍裁判法院法官今（4）日晚間批准15名被告保釋，其餘32人還押候審，案件押後至5月31日再訊。
香港媒體報導，裁判法官蘇惠德批准保釋的被告，包括鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、譚文豪、施德來、張可森、伍健偉、郭家麒、呂智恆、林景楠、柯耀林、李予信、黃碧雲。但控方律政司要求覆核，15人將繼續被扣押最多48小時，待高等法院處理。參與組織「35+」的前港大法律副教授戴耀廷、民主動力（已解散）召集人趙家賢，多名前立法會、區議員：毛孟靜、譚文豪、胡志偉、林卓廷、楊岳橋、朱凱迪等人，以及前香港眾志秘書長黃之鋒、人民力量副主席譚得志都沒有被批准保釋。保釋條件包括：3萬至100萬港元的保釋金、人事擔保金額每人不等，最高100萬港元。15名被告不可以實體、網媒、公共平台，轉發或發佈任何合理被視為「危害國安」的言論與行為；不得參與投票或接觸外國官員、議員等，以及交出護照、BNO等旅遊證件。47位民主派人士因去年7月組織目標取得立法會過半席次的初選「35+」，而被指控串謀他人旨在顛覆國家政權，而組織、策劃、實施或參與實施，以威脅使用武力或其他手段，嚴重干擾、阻撓、破壞港府履行職能。今日的民主派出選案庭審逾上午10時43分開始，但早上8時多就有大批民眾到法院外聲援遭到起訴的47人，高喊反送中期間的示威口號。夜間香港警方數次舉起「紫旗」警告群聚民眾可能違反國安法。