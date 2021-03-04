福原愛江宏傑你支持哪一方？網友吵翻：失智列車要開多久
編輯中心/綜合報導
2021-03-04 23:19:01
桌球明星夫妻福原愛、江宏傑夫婦婚變傳言鬧得沸沸揚揚，童話夫妻形象破滅，引發外界熱議。雖然家務事只有當事人最清楚，但有網友不禁詢問大家，「福原愛事件你站哪方啊？」問題一出引發熱議，支持男方或支持女方的人都有，兩派意見吵翻。
有網友在PTT發文談論福原愛、江宏傑夫婦婚變傳言事件，指出雖然男方是台灣人，應該要幫男方講話，但原PO認為江宏傑有強勢的姊姊，加上公婆同住引發的不和傳聞，讓原PO不禁感覺「福原愛應該是多少受了婆家的委屈」。如原PO一樣較心疼福原愛的網友紛紛回覆說，「跟台灣的婆婆住就很恐怖了，還有一個大姑」、「支持福原愛啊，從之前訪問就覺得福比較真」、「挺小愛啊，遭受語言暴力折磨忍無可忍」。不過也有許多網友站在江宏傑這方，「福原愛和小傑住在高雄，公婆們同住在新竹，大姑住在台北，根本就沒有什麼所謂的什麼跟公婆一起住遭到言語暴力等問題，瞎挺福原愛的失智列車要開多久？」、「支持男方啊，沒理由放媽媽小孩在台灣，自己跑回日本跟其他男人搞在一起」、「受夫家虐待還把媽媽留在台灣給他們照顧？」、「小愛媽媽住江家，說江家對小愛多差我會打問號」。另外也有網友直言，「事情沒明朗化之前，沒必要站隊啦」。對於婚變傳聞，福原愛今日在聲明中提到，「因為我自己本身輕率的行為讓各位擔心並造成困擾、對於此事深感抱歉。在全世界處於困境的此刻，對於我個人行為讓各位引起誤解及觀感不佳，在此致上最深的歉意」。而江宏傑則回應，「我對小愛的愛，從認識第一天到現在都不曾改變...真心不希望這些不實八卦傷害了我們的至親」。（編輯：倪浩軒）