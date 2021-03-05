中國人大：中美有分歧正常　應聚焦合作

（中央社記者繆宗翰北京4日電）中國全國人大會議發言人張業遂今晚表示，中美兩國在一些問題上存在分歧是正常的，應共同努力以兩國元首通話為契機，加強溝通、聚焦合作、管控分歧，推動中美關係穩定發展。
中國13屆全國人大4次會議明天上午開幕，由國務院總理李克強作政府工作報告，並於11日下午閉幕，為期7天。全國人大今晚舉行會前記者會，根據中國中央電視台轉播，張業遂在會中回答關於中美關係走向的相關提問時作上述表示。他說，中國國家主席習近平2月11日與美國總統拜登（Joe Biden）通話，兩國元首就廣泛議題深入交換意見，雙方同意就中美關係和共同關心的問題保持密切聯繫。張業遂強調，中國的對美政策始終保持高度連續性與穩定性，一貫主張構建「不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏」的中美關係，同時堅定維護國家主權安全和發展利益。他又說，中美兩國在一些問題上存在分歧是正常的，「斷供、脫鉤損人害己，衝突、對抗不符合任何一方的利益」。張業遂並稱，兩國在氣候變化、抗疫、促進世界經濟復甦和維護區域和平穩定等廣泛領域擁有重要共同利益。他表示，雙方應共同努力以兩國元首通話為契機，「加強溝通、聚焦合作、管控分歧」，推動中美關係穩定發展，符合兩國和兩國人民根本利益，也是國際社會普遍期待。另外，外媒記者在會中提問，中國今年度的國防費用會不會大幅成長？增幅將是多少？中國軍力發展是否針對其他國家構成危險等。張業遂回應稱，衡量一個國家是否對其他國家構成軍事威脅，關鍵要看這個國家奉行什麼樣的國防政策。他聲稱，中國堅持走和平發展道路，奉行防禦性的國防政策，加強國防建設不針對、不威脅任何國家；並稱中國國防開支公開透明、總體上與國家經濟發展水平相協調。張業遂還說，保持國防開支「適度穩定成長」，是維護國家主權、安全發展利益、履行國際責任義務，適應中國特色軍事變革的需要。（編輯：楊昇儒）1100304