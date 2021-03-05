NOW早報／福原愛公開手寫信！2度道歉「撇外遇」
編輯中心/綜合報導
2021-03-05 06:00:00
福原愛公開手寫信 2度道歉撇外遇
福原愛、江宏傑結婚4年多，沒想到近來傳出婚變，日媒爆料福原愛勾高壯男遊玩，甚至表示福原愛、江宏傑在今年1月就協議離婚。而在昨（4）日稍早，福原愛在推特發表日文聲明，2度為自己的行為道歉，並且澄清與高壯男「沒有同住房間」，撇清外遇一說。福原愛在聲明中提到，「因為我自己本身輕率的行為讓各位擔心並造成困擾、對於此事深感抱歉。在全世界處於困境的此刻，對於我個人行為讓各位引起誤解及觀感不佳，在此致上最深的歉意。」而對於讓老公江宏傑、小孩及家人感到不安、擔心，她也已經進行了深刻的反省。針對被日媒拍到與高壯神祕男出遊一事，福原愛表示：「在2021年1月，我將一直以來的想法具體化實現而開設了公司，但是沒有社會經驗的我，一切對我而言都是全新事物，也因為自己的經驗不足深感懊惱。就在此時，剛好有機會從我所尊敬並且有豐富社會經驗的朋友那裡得到建議，而一起外出散心。但確實沒有同住一間房間。」並且對於與江宏傑鬧婚變，福原愛也說明：「之後，我們夫妻也會共同面對問題，討論出對小孩最好的做法。對於自己輕率的行動深切反省，也為了桌球界將來的發展及目標成為一個對社會有幫助的人我會繼續努力、懇請大家繼續指教。」今日天氣／華南雲雨區東移 短暫雨機率高今（5）日仍受華南雲雨區東移影響，中層雲量偏多，北部及東半部有不定時的局部短暫雨，中南部也有機會出現零星短暫雨，由於春天天氣變化快速，建議外出攜帶雨具以備不時之需；氣溫方面，由於轉為東南風至偏南風，比昨日要回暖，預測低溫方面中部以北及東北部16至18度，其他地區19到21度；高溫方面北部及東半部約21至26度，中南部地區約28至30度。罔腰假孕喊冤：我傷了誰 高衛生局直言「不孕婦女」跨性別網紅罔腰前陣子曬出超音波照片自稱懷孕，引起社會廣泛議論之外，也遭到高雄市衛生局關注，罔腰經過約談後認了是假孕，將被依「社維法」函送，對此，罔腰心靈深受打擊，透過IG喊冤「我傷害了誰嗎」，並將問題歸咎媒體，而高雄市衛生局也再次出面回應，認為罔腰已經傷害了許多不孕症婦女。南韓開打AZ疫苗 連續2天累計5起死亡案例阿斯利康（AstraZeneca）與英國牛津大學研製的新冠疫苗（AZ疫苗）南韓近日也開始接種AZ疫苗，3日防疫部門公布2例接種後時間死亡的個案，昨（4）日再次通報接種後死亡的案例，累計5例死亡案例，死者大多患有基礎疾病，只有一例為20多歲的女性，在接種後15個小時後死亡，。是誰那麼幸運？威力彩頭獎9.2億一人獨得 大獎開在台南頭獎金額9.2億元的威力彩昨（4）日晚間開獎！台灣彩券表示，第110000018期威力彩在台南市「佰面贏彩券行」開出，由一人獨得。下期（3月8日）頭獎加碼2億，預估當期銷售0.7億，頭獎金額上看2.2億。台美斷交後首次 美方邀我駐日代表謝長廷入官邸交流美國駐日本代理大使Joseph M. Young昨（4）日在推特發文，表示本周邀請了台北駐日經濟文化代表處代表謝長廷至官邸交流，並表示雙方針對多項議題交換了意見。這也是自1979年台美斷交以來，美國官方首度邀請駐日代表至官邸進行交流。
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