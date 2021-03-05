104.8萬起，盧廣仲代言百變小酷巴─全新Ford Tourneo Connect旅玩家正式上市

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同時，Ford特別邀請三金創作歌手－人氣王小隊長盧廣仲擔任全新Tourneo Connect旅玩家形象代言人，並於新車上市發表會中帶來全新創作單曲「Life Box」，更在新曲MV中切換多重身份，穿梭於1個人至7個人的故事及生活，詮釋「Life is just a box，這輩子管你幾個人，都要過得酷一點！」的旅玩精神，定調全新Tourneo Connect旅玩家為「歐洲1至7人座百變小酷巴」。
全新Tourneo Connect旅玩家採用Box個性外型設計，賦予功能性取向的廂式MPV獨具特色的年輕化風格，兼具休閒娛樂功能運用，大膽收納多元族群對精彩生活的嚮往。其採用五橫柵盾形水箱護罩搭配LED日行燈與HID魚眼型頭燈設計，賦予多功能廂式MPV具辨識度的前臉特徵，搭配車頂行李架與環繞車身四周的車身同色飾條設計，創造都會時尚、低調流線的視覺感受，全車系搭載16吋鋁圈，提供均衡視覺比例。
全新Tourneo Connect旅玩家於4,825mm的車長內蘊藏同級最長3,062mm軸距設定，帶來最佳空間應用，即使第三排座椅也能讓乘客的頭部與膝部擁有足夠伸展空間，以正7人座車格滿足1至7人不同用車型態的載人及載物需求，同時提供靈活穿梭都會的條件；Easy Open雙側滑門的配置讓用車人即使在停車位狹窄、出入空間受限時，也能輕鬆進出車艙；符合人體工學的離地高度，讓乘客上下車更加輕鬆。
全新Tourneo Connect旅玩家於4,825mm的車長內蘊藏同級最長3,062mm軸距設定，帶來最佳空間應用，即使第三排座椅也能讓乘客的頭部與膝部擁有足夠伸展空間，以正7人座車格滿足1至7人不同用車型態的載人及載物需求，同時提供靈活穿梭都會的條件；Easy Open雙側滑門的配置讓用車人即使在停車位狹窄、出入空間受限時，也能輕鬆進出車艙；符合人體工學的離地高度，讓乘客上下車更加輕鬆。
全新Tourneo Connect旅玩家專屬配置Fold Flat 百變座椅平整系統，第二排與第三排座椅具備精巧結構設計，使用者無需拆卸座椅，即可輕易創造完全平坦且寬敞的使用空間（322L至2,620L），並結合其六四分離／五五分離機制，可視使用需求，調整為16種以上的模式變化，為同級最靈活百變空間，收納多樣生活的可能性，其中第三排座椅更獨具巧思，具備前後滑移與椅背角度可調機能，第二排乘坐搭載便利摺疊桌，亦結合大面積電動車窗設計。天幕式全景天窗更提供無可比擬的視野，具良好採光性，創造多人共乘的舒適空間。
全新Tourneo Connect旅玩家極簡內裝布局蘊藏人性化設計思維，流線型儀表與駕駛座車頂部設計多處置物空間，從眼鏡到雨傘都能輕鬆收納，雙前座貼心提供加熱功能，後方裝設摺疊桌，便利第二排乘客乘坐運用，結合Super Chill全室超循環空調，提供寧靜舒適的冷房效果。便利科技配備部分，搭載6吋懸浮式全彩LCD觸控螢幕與SYNC®3娛樂通訊整合系統，支援Apple CarPlay™及Android Auto™[1]系統，以及緊急通訊救援系統等便捷功能，並提供Qi無線充電面板滿足智慧生活所需。
[1] Ford SYNC®3 娛樂通訊整合系統能夠支援Apple CarPlayTM及Android Auto。Apple、Apple CarPlayTM、iPhone、Apple Maps以及Siri為Apple公司所有之商標。Android Auto為Google公司所有之商標。Apple CarPlayTM支援安裝iOS 7.1或以上版本的iPhone 5或後續機型，Android Auto 與大部分搭載Android 5.0 以上之裝置相容。
全新Tourneo Connect旅玩家搭載效能與綠能兼顧的全新1.5L EcoBlue直列四缸渦輪增壓柴油引擎，延續廣受好評的Ford EcoBlue柴油引擎科技，符合歐洲最新6.2期環保法規，結合了精湛的動力和卓越的效率，創造120ps最大馬力，並於1,750rpm即可輸出27.5kgm峰值扭力，匹配同級唯一SelectShiftTM八速手自排變速箱，綿密齒比提供順暢輸出感受，帶來更流暢的換檔速度和更低的摩擦損耗，並具備Auto-Start-Stop引擎自動啟閉系統，創造18.8km/L優異平均油耗，獲得能源局一級能源效率標章，同時擁有同級最低稅金優勢，提供車主輕鬆擁車的持有經濟性。 此外，全新Tourneo Connect旅玩家特別採用轎式底盤設定，搭載前麥花臣、後扭力樑懸吊結構，提供前、後座乘客超越同級的歐系沉穩舒適行路質感，滿足1至7人乘坐與載物的多元需求。
Ford對安全的承諾始終如一，全新Tourneo Connect旅玩家搭載同級最完整主被動安全配備之Ford Co-Pilot360TM Technology全方位智駕領航科技，包含：ACC主動式定速巡航系統、PCA前向碰撞預警系統、AEB全速域輔助煞停系統、ISA智慧型速限輔助系統、TSR道路標誌識別輔助系統、LDW車道偏移警示系統、LKA車道偏移輔助系統、BLIS®視覺盲點偵測系統、CTA倒車來車警示系統及AHB自動遠光燈系統[1]、倒車顯影輔助系統[2]。 被動安全配備部分，全新Tourneo Connect旅玩家全車系標配6具SRS輔助氣囊。此外，玩咖版亦提供RSCTM車輛防滾系統及SWS側風行車穩定系統[3]配置，為每一段旅程提供堅實後盾。
[1] AHB自動遠光燈系統配置於Ford旅玩家玩咖版 [2] 倒車顯影輔助系統配置於Ford旅玩家玩樂版及玩咖版 [3] RSCTM車輛防滾系統及SWS側風行車穩定系統配置於Ford旅玩家玩咖版
全新Tourneo Connect旅玩家，以歐洲進口正七人座格局及雙滑門配置，結合可靈活變化的座椅機能設計，打造適合1至7人使用時機的同級最豐富車室空間應用，同時配有最先進駕駛輔助科技及主被動安全配備，以及全新動力帶來絕佳油耗與低稅金優勢、提供沉穩舒適行路質感，滿足不同生活型態的需求，並以極具競爭力的百萬級距售價搶攻市場。在車系編成上共推出，「玩心版」（接單生產）、「玩樂版」與「玩咖版」三種車型，建議售價分別為104.8萬、106.8萬與119.8萬，在休閒娛樂與所謂斜槓生活正夯的當下，具備多元機能的Tourneo Connect旅玩家，為消費者在最流行的SUV之外，多了一項購車新選擇。