紐西蘭北部海域7級以上連3震！最大達8.1級 發海嘯警報
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-03-05 06:10:09
紐西蘭以北的太平洋克馬德克群島(Kermadec Islands)海域，台北時間5日凌晨3點28分左右，發生芮氏規模8.1級地震，也是該海域6小時內第3次出現7級以上的強震。
美國地質調查局(USGS)的數據顯示，馬德克群島海域在台北時間4日晚間至5日清晨，接連發生多起地震，規模介於5至8級之間，其中3次甚至達到7級以上。台北時間4日晚間9點27分的地震，為芮氏規模7.3級，震源深度僅10公里，太平洋海嘯警報中心一度對紐西蘭沿岸發出海嘯警報；幾個小時候又發生震源深度55.6公里的7.4級地震。台北時間5日凌晨3點多，美國地質調查局再次偵測到該海域發生震源深度僅19.4公里的8.1級地震，紐西蘭國家緊急事務管理局(NEMS)再次發出海嘯警報，下令東北部沿海的民眾，立即移動到最接近的高地，勿待在家中；太平洋海嘯警報中心則對美屬薩摩亞(American Samoa)等地發海嘯警報，夏威夷亦在海嘯風險的監控之下。公開資料顯示，克馬德克群島位於南太平洋，於紐西蘭東北部約800公里、美屬薩摩亞西南面1945公里，距夏威夷則有6800公里。