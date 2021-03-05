義大利首次啟動歐盟出口管制！25萬劑新冠疫苗送澳洲被阻
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-03-05 07:06:01
新冠肺炎疫情下，各國瘋搶疫苗，導致藥廠生產供不應求，歐盟多國甚至因為與知名藥廠針對疫苗數量發生衝突，導致歐洲聯盟在1月底對疫苗出口採取許可制。義大利4日首次啟動歐盟的疫苗出口管制機制，阻止25萬劑在當地生產的阿斯特捷利康(AstraZeneca)疫苗出口到澳洲。
綜合《CNN》等外媒報導，歐盟自去年12月底就開始新冠疫苗接種計劃，但有關工作推行相當緩慢，目前已接種的人口仍佔不到6%，加上1月下旬，歐盟和阿斯特捷利康就疫苗供應延誤、數量與約定差太多等問題而爆發衝突，迫使歐盟採取相應措施，允許成員國在不影響人道主義及COVAX疫苗公平分配機制等前提下，禁止於歐盟生產的新冠疫苗被出口到其他地區。義大利總理德拉吉(Mario Draghi)4日透過發言人證實，義大利動用了前述措施，禁止在義大利生產的25萬劑阿斯特捷利康疫苗被出口到澳洲，理由是該公司延後向義大利和歐盟供應疫苗的時程，並指出澳洲不應被歐盟視為弱勢國家。有關報導指出，自德拉吉政府上台以來，義大利在處理歐盟疫苗短缺的問題上，立場一直相當強硬。截至發稿時間為止，阿斯特捷利康不願對歐盟阻止其出口疫苗到澳洲一事進行評論，而《CNN》則引述歐盟官員消息，聲稱歐盟「不反對」義大利做出有關決定。
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