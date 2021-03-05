福原愛、江宏傑螢幕前超甜蜜？鄉民女神揭「暗黑套路」
編輯中心/綜合報導
2021-03-05 07:28:30｜2021-03-05 07:28:56
桌球明星夫妻福原愛、江宏傑夫婦婚變傳言鬧得沸沸揚揚，童話夫妻形象破滅，引發外界熱議。對此，PTT鄉民女神qn（黃瓊慧）昨（4）日深夜在臉書提到，江宏傑、福原愛是台灣桌球帥哥和日本國民桌球女兒，比賽時的浪漫邂逅，夢幻的異國婚姻，夫唱婦隨定居台灣，處處都是商機和賣點，直言是「販賣幸福假象的商業行為」。
黃瓊慧在臉書提到，福原愛、江宏傑的婚姻，從婆媳問題、兩國文化差異、姑嫂問題、運動員薪水問題，各方面在這兩天通通被拿出來討論，並想針對「販賣幸福假象的商業行為」來做討論，因為近幾年，很多節目喜歡拍「眾人面前曬恩愛，人後業配接不完」的實境秀節目，她感到不以為然，甚至覺得這種商業操作噁心又假掰，但收視率高，群眾就是買單。黃瓊慧表示，若以江宏傑、福原愛這對來說，台灣桌球帥哥和日本國民桌球女兒，比賽時的浪漫邂逅，夢幻的異國婚姻，夫唱婦隨定居台灣，福原愛為台灣女婿生下一子一女，人設多麼完美，處處都是商機賣點，什麼都能代言，兩人代言的產品多到數不清，打開電視就能看到他們在觀眾面前完美的甜蜜互動。她卻認為，婚姻生活是充滿著柴米油鹽醬醋茶的，有了孩子之後，更會為孩子的教養問題三不五時起爭執，這些生活相處的細節當然不會在螢幕上演出，只呈現完美的生活，賣點就是他們在觀眾面前演出專業的幸福假象，觀眾無條件接收這種幸福的投射，被發現事實並非如此之後徹底瓦解，廠商也開始紛紛想解約，反問「今某一方醜聞纏身，完美人設崩解，還談什麼代言什麼葉配？」黃瓊慧強調，在這世道不完美的事情太多，人們就喜歡看美好的事物，「但我對於刻意表現的假掰，真的覺得很噁心」；以她自己為例，因為將參選桃園市議員，跑了許多行程，但不會刻意提及先生和家庭，這樣地方人士也有話說，繪聲繪影傳著她似乎離婚的事、背後八卦著她帶著3個孩子獨立生活，「以這種不符合他們心目中的候選人，應該要有完美婚姻的人設，試圖想打擊我個人」，並稱「我只是不喜歡在眾人面前曬恩愛，因為我並沒有要業配綠能冷氣機啊」。（編輯：賴詠璿）