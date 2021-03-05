十三屆全國人大四次會議今開幕　李克強將做工作報告

繼中國全國政協十三屆四次會議於昨日(4日)下午開幕後，十三屆全國人大四次會議也將於今(5日)拉開序幕，將由中國國務院總理李克強，在北京人民大會堂進行政府工作報告，除了回顧過去一年的政績、展望2021外，許多外界關注的政策料將一一揭曉。

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綜合中媒報導，十三屆全國人大四次會議，3月5日上午9點在人民大會堂開幕，除了聽取國務院總理李克強關於政府工作的報告以外，還將陸續對第14個5年規劃、2035年遠景目標綱要草案、2021年中央和地方預算草案、完善香港特別行政區選舉制度的決定草案等項目，進行審查與說明。

台港部分，外界普遍關注涉台內容有無提九二共識、涉港內容是否新增「愛國者治港」等，特別兩岸關係過去一年越發緊張，不止共機頻頻擾台，最近又爆出北京禁止進口台灣鳳梨等事件，都被視為對台灣問題釋放出一定程度的訊號。

此外，由於去年的中國全國兩會決定制定《香港國安法》，並火速於去年6月30日實施，港府並以防疫為由，把本該於去年9月舉行的立法會選舉延後一年，加上近期中國官媒和中港相關官員，大力宣傳「愛國者治港」理念，預計「愛國者治港」也許會被寫進政府工作報告中，還有對香港選舉制度的修改方案，也將在兩會期間進行討論和官方表態。