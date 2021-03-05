發布濃霧特報！氣溫回升　明下午鋒面抵台

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在《三立準氣象．老大洩天機》專欄中指出，今晨的最低溫已較昨晨回升約2、3度，截至5：17本島平地最低氣溫依序為，新北石門14.7度，基隆七堵15.0度。其他各地區平地最低氣溫：中部（台中神岡區)）6.5度，南部（台南後壁區）16.3度，東部（宜蘭三星、南澳鄉）17.6度。吳德榮說，今日白天起至明（6日）上午，仍有間歇性中層雲移入，中部以北雲量仍多、北台及東半部有偶飄零星小雨的機率。氣溫回升，白天北舒適、南微熱，早晚稍涼。西半部易有霧及空汙，金馬也容易起霧，請注意相關訊息﹔今日氣溫北部15至25度，中部17至29度，南部17至31度，東部18至29度。吳德榮分析，明天下午至下週（7）日晨、鋒面影響，中部以北、東半部轉有局部雨，並有較大雨勢；冷空氣不強，高溫因雲多降雨而下降、低溫僅略降。下週日白天起至週一（8日），鋒面通過後、降雨範圍逐漸縮小，北部、東半部仍有局部短暫雨，中南部轉多雲時晴；北台涼，中南部白天舒適微熱、早晚涼。下週二、三（9、10日）另一波東北季風增強，氣溫稍降；北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲時晴。下週四（11日）東北季風減弱，天氣好轉氣溫升。
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