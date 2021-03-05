國產疫苗年底產能逾1.2億劑　還要加蓋疫苗二廠

（中央社記者張茗喧台北4日電）國產疫苗產能將有重大突破，指揮中心指揮官陳時中4日透露，未來國衛院將申請「疫苗二廠」，擴大產能，另有一家國產疫苗廠，年底產能可望高達1.2億劑，不只自用還能外銷。
新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）全球延燒超過1年，未來隨疫苗開始接種，疫苗安全性問題恐接踵而來，何時能開放出國旅遊又免檢疫，也將是政府面對的一大考驗。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中4日晚間接受電視台專訪時表示，各界都知道台灣防疫能成功，是全民努力的功勞，只要大家一條心，仗就能打贏，未來針對疫苗安全性的疑慮，除了原有的預防接種救濟辦法，國家衛生研究院也將成立平台，發揮專業解析國內外廠牌疫苗讓民眾清楚了解。除了進口疫苗，國產疫苗研發進度也是台灣民眾關注重點。陳時中說，國產疫苗目前臨床試驗相當順利，考量疫苗是國家重要的防疫物資，必須掌握在台灣自己的手上，因此未來疫苗採購、使用會漸漸從進口疫苗轉移到國產疫苗上，國衛院也正在申請建設疫苗二廠，未來無論因應什麼疫情，都能迅速研發、做出少量疫苗並且加快臨床試驗進度，相關成效清楚後，技術轉移腳步也能更快。陳時中也指出，國產疫苗業者相當爭氣，目前有一家廠商早已超前部署，建置多達2000公升的反應櫃，一次可生產約2000萬劑疫苗，整整比以往多出10倍，到了今年底產能可望高達1億2000萬劑，明年甚至還有擴產的計畫，期待未來能將疫苗外銷到國外。陳時中指出，由於武漢肺炎在全球廣泛大流行，病毒「愈變愈怪異」，專家也認為會有流感化的趨勢，因此未來不同廠牌疫苗可否混打將是討論重點，甚至可能出現二價、三價疫苗，都是可能方向。有了疫苗，台灣民眾究竟什麼時候才能出國玩，陳時中笑說，現在要出國玩其實都可以，多數國家對於台灣旅客都放得比較鬆，只是回台後要居家檢疫14天，如果要能夠不用檢疫14天的話，大概明年春節有機會，屆時疫苗覆蓋率較高，部分國家回台後居家檢疫期間可望縮短。展望未來，陳時中說，全球疫情爆發至今，人類在短短9個月就生產出相對成功的疫苗，副作用也沒有外界當初擔心的那麼大，可為人類史上對抗病毒的一大成就，因此他認為疫情「應該是看到曙光了」，但強調終結疫情的最後一關，還是必須找出有效的藥物，讓武漢肺炎成為一般常見的疾病，才能比較安心。（編輯：謝雅竹）1100304