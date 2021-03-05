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諷刺「小愛的迫降」　日媒：福原愛形象可能全毀

娛樂中心／綜合報導

2021-03-05 09:36:36｜2021-03-05 10:33:25

▲福原愛在日本體壇有一定地位。（圖／福原愛推特）
▲福原愛在日本體壇有一定地位。（圖／福原愛推特）
福原愛（小愛）3日被日本週刊《女性SEVEN》電子版驚爆不倫戀，多達55張和高帥男約會、外宿照片曝光，並以人氣韓劇《愛的迫降》下了「小愛的迫降」標題，極盡諷刺意味，他家媒體也指小愛這次踢到鐵板，優質形象可能全面崩盤。
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日媒《J－CAST新聞》電子版以「不倫疑雲震撼桌球界」、「福原愛形象恐崩壞」為題報導，有體育線記者直言，向來給人零負評印象、深受全民愛戴的小愛，形象可能因為這次事件毀於一旦，對未來事業方面的影響難以想像。
對於出軌疑雲，福原愛給週刊的回應是「和摯友出遊、分房過夜」，否認外遇，昨（4日）再發親筆信解釋：「2021年1月，我實現長久以來的想法成立自己的公司，沒有什麼社會經驗、一切事物都是第一次的我，常自覺無知、懊惱。在這當中，遇到了社會經驗豐富的前輩（指男密友），給了我許多建議，並一起外出散心，但在同一個房間裡過夜不是事實。」
▲▼福原愛被日媒踢爆外遇，與神祕男遭拍55張（紅框處）照片。（圖／翻攝女性seven）
▲▼福原愛和男密友約會，偷拍照多達55張（下圖紅框處）。（圖／翻攝女性SEVEN）
 
▲福原愛被日媒踢爆外遇，與神祕男遭拍55張（紅框處）照片。（圖／翻攝女性seven）
▲福原愛婚後隨江宏傑來台灣生活。（圖／福原愛推特）
▲福原愛在手寫信寫道「這次因為我自己的輕率行動，造成外界擔心與困擾，我要由衷表達歉意。」（圖／福原愛推特）
儘管福原愛已做出澄清，日本輿論多不理解「國民女兒」的行為，網友認為即便她受到江家長期言語暴力，也不應該逃到日本尋求男友人慰藉，「小愛偷吃就是一發out（一球出局）」、「小愛的不倫讓她形象全毀，也把小孩毁了！」
此外，還有人推測這是一起陰謀論，從狗仔拍的照片看來，小愛可能早就知道被偷拍，事後緊急找高人指點，因此才有《週刊文春》電子版那篇指責江宏傑、婆婆及大姑言語霸凌的報導，加上爆料內容太過詳細，懷疑就是出自小愛之口，目的是為避免後續不利自己的情況。（編輯：楊穎軒）
▲福原愛（右）、江宏傑婚變原因曝光。（圖／福原愛推特）
▲福原愛（右）、江宏傑4年婚姻堪憂。（圖／福原愛推特）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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