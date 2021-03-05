台股早盤一度跌近270點後跌幅縮小 台積電失守600元
記者許家禎/台北報導
2021-03-05 09:33:02｜2021-03-05 10:24:49
美國10年期公債殖利率再升，美國聯準會主席鮑爾演說後，仍未緩解市場對通膨與美債殖利率攀升的擔憂，美股周四再跌340多點。台北股市今（5）日開盤跌146.83點，加權股價指數以15759.58點開出，之後一度跌近270點，台積電早盤也跌逾2.5%，失守600元關卡，然而大盤指數隨後跌幅稍稍縮小。
美股道瓊4日指數下跌345.95點，或1.11%，收30,924.14點；標普500指數下跌48.98點，或1.28%，收3,770.74點；那斯達克指數下跌274.28點，或2.11%，收12,723.47點；費城半導體指數下跌143.9 點，或4.84%，收2,831.63點。台北股市今（5）日開盤跌146.83點，加權股價指數以15759.58點開出，早盤一度跌近270點，下殺到15636點，之後跌幅縮小。由於美股尖牙股皆走跌，連帶也讓今日電子股跟著走弱，其中台積電早盤跌逾2.5%，失守600元關卡。聯電早盤也跌4%，來到46.9元。聯發科也跌2%，來到875元。南亞科也跌2%，來到89.2元。友達與群創同樣跌2%。旺宏、世界先進則跌3%。盤面仍是傳產族群表現較好，像是鋼鐵中鋼構漲6%、高興昌漲3%、志聯與威致漲1%。塑膠類股中的台達化、亞聚、華夏、聯成漲1到2%。