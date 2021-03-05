AZ疫苗抵台 蘇貞昌：沒人敢打我先打
記者呂炯昌／台北報導
2021-03-05 09:41:54｜2021-03-05 10:00:59
11.7萬份AZ疫苗日前運抵台灣，將優先提供醫護人員施打。由於日本、韓國與香港接連傳出施打疫苗後死亡案例，讓不少民眾擔憂疫苗副作用。行政院長蘇貞昌今（5）日在立法院受訪表示，疫苗沒人敢打，他會先打。
立院今日邀請行政院長提出施政方針與施政報告，並繼續接受質詢。針對美國總統拜登首份國安報告內容明確支持台灣，蘇貞昌受訪表示，當初很多人譏笑我們押錯寶，現在可以很清楚看到台灣是民主經濟體、重要經濟民主與安全的夥伴，台灣的努力被美國看見，我們自助而後人助，與美國有共同的價值，會更加強台美合作、保護區域和平、守護國家安全。媒體詢問對抗新冠病毒的AZ疫苗終於抵台，會不會施打？蘇貞昌表示，「疫苗不足我不搶、沒人敢打我先打」，呼籲國人按照指揮中心所排的順序打疫苗、一步一步來，才能把全世界稱讚的安全繼續維持下去。媒體詢問勞保可能在2026年破產，勞保年金改革卻比軍公教年金改革還慢？蘇貞昌重申，「政府沒倒、勞保絕對不會倒」，政府努力經營有各方面的獲益，勞保確實在整體上必須要整個來面對，，所以蒐集各方的意見，目前並沒有做這方面討論。