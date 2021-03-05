民進黨傳提反制藻礁公投案？蘇貞昌：不是經濟跟環保對抗
記者呂炯昌／台北報導
2021-03-05 10:07:47｜2021-03-05 11:47:50
環保團體發起的「搶救藻礁」公投第二階段連署通過。傳出民進黨將提出反制藻礁公投因應，經濟部長王美花更表示，如果沒有第三天然氣接收站就可能增加燃煤發電，也被質疑是威脅民眾不要參與公投。行政院長蘇貞昌今（5）日對此表示，這件事情不是經濟跟環保的對抗，是環保和環保的抉擇。
對於媒體報導，民進黨討論提出反制公投的對案，民進黨發言人顏若芳澄清指出，民進黨秘書長林錫耀於中常會所言，這還有待各種可能影響的評估，以及是否反而造成更多對立，無助於與社會的溝通，「因此目前沒有任何結論，更無所謂討論提案文字的進度」。民進黨仍以持續和外界溝通、誠懇對話為主要目標。蘇貞昌上午至立法院院會備詢，會前媒體詢問針對藻礁公投，民進黨會提出反制公投案嗎？蘇貞昌僅說，這件事情不是經濟跟環保的對抗，是環保和環保的抉擇，政府會盡全力保護藻礁，蔡政府上台以來，刪減掉國民黨時期的9成區域，縮小到剩1/10，而且盡全力保護藻礁，政府也一定要維護穩定供電，畢竟供電是民生生活所最必要，也是相關產業發展分秒不可以斷。蘇貞昌進一步指出，如果還要換址、換到別的地方，起碼超過10年以上，可能最大影響北部的供電，包括科學園區等等，都是要全盤考慮，所以他特別拜託相關部會，一定要把完整的資料跟國人報告，同時持續的溝通，大家做最明智的抉擇。針對經濟部長王美花說，沒有三接就可能增加燃煤的說法，被認為可能是威脅台中人。蘇貞昌表示，這個都不是對抗，也絕對沒有威脅，是完整的讓國人知道，大家好做各方面對台灣最好的抉擇。