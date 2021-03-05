福原愛爆婚變！日網狂轟「前5大留言」曝光：順序很奇怪

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《恁老師》看完日本八卦週刊報導福原愛的婚變消息之後，翻譯並整理有關日本網友針對該新聞的評論，列出讚數前5高的留言如下：1、好像老公有言語上的霸凌，就算是真的，留下小孩在台灣，和男生出遊這也是事實，這就會變成是小愛不對喔。2、留下小孩一個人回到日本，這一連串行為將會影響輿論對於愛醬的看法，前幾天才有寫到問題都是出在男方啊，現在輿論變成是愛醬的問題。3、愛醬在某個程度來說是人氣商品，贊助廠商一旦離開，說不定這一輩子的收入將影響數十億。4、這則報導若是真的太可惜了，如果不合就先分開，再和別的男朋友在一起會比較好，順序有點奇怪。5、福原愛你已經是超過30歲優秀的大人，有老公又有兩個小孩，或許老公比想像的差一點，但是你是有小孩的，就算對方是你的好朋友，但世俗眼光是不會有好印象的，而且會造成小孩和老公苦悶的心情，真的希望你能夠三思而後行。
此外，更有日本網友質疑，福原愛的媽媽也是在台灣同居，現在福原愛不就是和生母、小孩都分開嗎？現在是老公在照顧愛福原愛的媽媽，不禁疑惑「究竟是什麼樣的一個心情生活在一起？」對此，台灣網友也紛紛認為「以日本人講話曖昧的個性，這些發言其實很針對了」、「福媽在江家無敵尷尬啊」、「就步驟錯了啊，先離再找新歡觀感差很多」。（編輯：賴詠璿）