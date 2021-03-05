接收美軍除役神盾巡洋艦？國防部：目前沒規劃
記者呂炯昌／台北報導
2021-03-05 11:29:43
海軍4艘紀德級驅逐艦船齡平均逾40年，面對解放軍新一代軍艦性能已顯落後，由於美軍未來幾年將有大批配備神盾作戰系統的軍艦除役，外界關心海軍是否會向美方爭取接手除役的軍艦。對此，國防部今（5）日表示，目前並沒有規劃。
立院今日邀請行政院長提出施政方針與施政報告，並繼續接受質詢。陪同前往的國防部副部長張哲平會前受訪表示，國防部只要對整體戰力提升的裝備都會納入考量，但是目前沒有接手美軍除役軍艦的規劃。媒體詢問國軍有規劃施打新冠肺炎疫苗嗎？張哲平表示，中央流行疫情指揮中心有排定施打順序，也會鼓勵與宣導官兵施打，以確保健康，所有一切作為都會按照指揮中心指引來做，絕對不會放鬆，施打期程案疫苗進口數量與施打順序規劃。針對是否有規劃開發初教機？張哲平表示，目前還在評估階段，未來有新一步進度會再跟媒體說明。提康德羅加級巡洋艦（Ticonderoga-class cruiser）是美國海軍第一批採用神盾作戰系統的軍艦，在1980年代至1990年代中期一共建造27艘，滿載排水量9800噸，與國軍現役紀德級艦同樣採用史普魯恩斯級船體，配備AN/SPY-1A/B相控陣列雷達。前5艘提康德羅加級艦為使用MK26雙懸臂飛彈發射器版本，後面22艘改用Mk41垂直飛彈發射系統，能夠發射標準二型防空飛彈、戰斧巡弋飛彈與阿斯洛克（ASROC）反潛火箭，視距外攻擊火力強大，前5艘提康德羅加級艦已全數除役，後面22艘預計未來幾年除役，並認為可能是海軍取代紀德級艦的替代方案之一。由於美國海軍在2020年取消延壽計劃，在35年的服役壽限下，將有27艘1990年代服役的柏克級Flight I型神盾飛彈驅逐艦在2026年起陸續除役。熱艦移交除役的柏克級Flight I型驅逐艦也是被謠傳的選擇之一，熱艦移交能夠減少設備重新啟用的支出，但是柏克級Flight I型缺乏直升機庫，無法停放反潛直升機，對海軍執行反潛作戰勢必造成影響，且最快也要等到美軍2026年除役後才能獲得。