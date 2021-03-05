接收美軍除役神盾巡洋艦？國防部：目前沒規劃

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立院今日邀請行政院長提出施政方針與施政報告，並繼續接受質詢。陪同前往的國防部副部長張哲平會前受訪表示，國防部只要對整體戰力提升的裝備都會納入考量，但是目前沒有接手美軍除役軍艦的規劃。

媒體詢問國軍有規劃施打新冠肺炎疫苗嗎？張哲平表示，中央流行疫情指揮中心有排定施打順序，也會鼓勵與宣導官兵施打，以確保健康，所有一切作為都會按照指揮中心指引來做，絕對不會放鬆，施打期程案疫苗進口數量與施打順序規劃。

提康德羅加級巡洋艦（Ticonderoga-class cruiser）是美國海軍第一批採用神盾作戰系統的軍艦，在1980年代至1990年代中期一共建造27艘，滿載排水量9800噸，與國軍現役紀德級艦同樣採用史普魯恩斯級船體，配備

相控陣列雷達。

前5艘提康德羅加級艦為使用

MK26雙懸臂飛彈發射器版本，後面22艘改用Mk41垂直飛彈發射系統，能夠發射

標準二型防空飛彈、戰斧巡弋飛彈與阿斯洛克（ASROC）反潛火箭，視距外攻擊火力強大

，

前5艘提康德羅加級艦

已全數除役，後面22艘預計未來幾年除役，並認為可能是海軍取代紀德級艦的替代方案之一。

熱艦移交除役的

熱艦移交能夠減少設備重新啟用的支出，但是