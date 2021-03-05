二等公民嗎？時力批新北食材平台資訊不如北市
記者陳志仁／新北報導
2021-03-05 11:08:45
新北市展裕國際有限公司遭踢爆使用工業氮氣來填充包裝，引發家長們的恐慌；時代力量新北市黨部呼籲新北市長侯友宜正視食安的問題，尤其是嬰幼兒食品安全的立場上，對違規業者採「零容忍」的態度，並提出盡速建構「違反食安衛生法令查詢平台」等五大訴求。
新北市衛生局回應，市府近4年共查核展裕公司4次，其中2次因部分環境衛生不符規定，限期改善後皆複查合格，同時為守護市民食品安全，與檢警調合作掌握情資，主動查緝公布業者不法行為絕不寬貸；此外，衛福部食藥署若建置「違反食安法查詢平台」，地方衛生局定配合相關政策的上傳資訊，共同維護全民飲食權益。時代力量副秘書長張衞航與時代力量新北黨部副執行長彭盛韶、陳姳臻今（5）日召開記者會，強調站在守護食安的前提下，要求新北市長侯友宜落實相關食安政策；同時提出包括建構「違反食安衛生法令查詢平台」、 公布「業者食品安全衛生訓練狀況」、 健全「新北市食材登錄平台」、加強「食安抽查頻率」，及協助家長向「業者求償」，並研擬「消費者補償機制」等五大訴求。彭盛韶表示，針對食安違規廠商的相關資訊，不論是稽查或裁罰次數都不透明，時代力量已要求食藥署建構「違反食安衛生法令查詢平台」，將違反食安法令的相關行為公開大眾知悉，如同違反兒少法的資訊公開及平台建置，不僅中央該進行，地方政府也應負起責任，積極把關；另出現這樣離譜的嬰幼兒食安危機，是課程的設計不足，還是法令的形同虛設，又或者是市府查核的怠惰？張衞航指出，「新北市食材登錄平台」頁面裡，除店家介紹、銷售據點等說明外，毫無任何食材成分之類的標示與揭露，整個食材登錄平台幾乎是業者的免費廣告平台；以同樣是連鎖速食餐廳的產品為例，「台北市食材登錄平台」的食材成分登錄狀況，不論是品項數量或揭露的資訊項目，都明顯比新北市來得完善，台北市甚至會附有成分的檢驗報告，及食材成分的品項來源，不禁要問侯友宜「新北市民是二等公民嗎？」張衞航認為，新北市府雖可透過抽查的方式來把關製作環境的問題，但是從2017年開始，新北市政府每月針對特定項目進行食品抽查，迄今共執行了417次，結果展裕公司使用安全性有疑慮的氮氣進行米餅充氣包裝作業，這麼誇張的問題卻一次都沒被查到，顯示市府抽查的項目及密度上可能有所缺失，才會造成無法及時發現問題業者及產品，新北市府對此應盡快啟動檢討機制，避免累了辛苦的稽查人員，卻又無法消除民眾對於食安的疑慮。陳姳臻說，業者在事件發生後有道歉且啟動退費機制，但退費本是消費者已有的權利，問題在於過去四年來，到底有多少出問題的米餅已經被嬰幼兒吃下肚，許多過去購買過該家廠商產品的消費者都因時間久遠無留存購買憑證，也沒有剩餘產品供佐證，要如何獲得賠償？要求新北市政府應盡速啟動召開專案協調會，並研擬協助消費者進行團體訴訟，爭取賠償之可行性，讓這次事件的受害消費者權益得到應有的保障。