用網路反攻！趙少康要組網紅國家隊跟中國PK
記者余祥／台北報導
2021-03-05 11:17:57｜2021-03-05 11:32:09
國安單位日前指出，中國籌辦網紅、直播主培訓活動，要培訓台灣青年對台統戰。表態爭取國民黨2024總統黨內初選的中廣董事長趙少康今（5）日宣布將籌組網紅國家隊，號召台灣優秀的老師，實體培訓100人、線上培訓1000人，用網路反攻大陸，「不相信台灣培訓出來的比大陸差！」這也是他提出的第一個青年政策。
趙少康上午受訪時說，民進黨聽到中國培訓台灣青年當網紅、直播主就很緊張，令他不解，民進黨不也是有1450網軍，有什麼好怕的呢？民進黨殺國民黨的時候神勇無比，碰到老共就害怕。趙少康認為，大陸要培養台灣年輕人這是好事，台灣政府也應該要舉辦網路達人訓練，但既然政府不做，他來做，他要籌組網紅國家隊，號召台灣優秀的老師，實體培訓100人、線上培訓1000人，之後到大陸比賽，過去是軍事反攻大陸，現在是網路反攻。此外，被視為少康幫的國民黨團書記長鄭麗文日前因為立法院委員會協調不順利而辭職，趙少康說，鄭麗文能力很好，很可惜，而且立法院這會期也很重要，特別修憲委員會成立，黨團要發揮戰鬥力，但這中間怎麼回事他不清楚，鄭麗文可能有自己的理由，不是協調不成就辭職，不是那麼單純。被問及國民黨主席江啟臣日前稱中國是台灣最大威脅，趙少康再批，國民黨現在不敢罵民進黨，也不敢罵共產黨，尤其兩岸論述對國民黨很重要，應該說清楚。