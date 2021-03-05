香港選制或改革 專家：快速收窄民主空間 讓港人失期待
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-03-05 12:23:06｜2021-03-05 12:25:03
中國十三屆全國人大四次會議4日晚舉行預備會議，通過了大會議程，包括審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》的議案，有香港的專家推估，若此草案經由人大表決通過，並於未來幾個月著手處理改革，可能意味著北京已下定決心，要從根本上改變香港的政治規則，讓北京眼中的「反中亂港」分子徹底出局。
根據中國官媒《環球時報》報導，對於完善香港選舉制度的相關議題，在4日晚舉行的十三屆全國人大四次會議首場新聞發布會上，發言人張業遂聲稱，香港的選舉制度需要與時俱進，為全面準確貫徹「一國兩制」方針，全面落實「愛國者治港」原則，提供健全的制度保障；而全國人民代表大會身為最高國家權力機關，從憲制層面對完善香港特別行政區選舉制度做出決定，既是全國人民代表大會的權力，也是全國人民代表大會的責任。中國全國政協香港區委員、全國港澳研究會副會長劉兆佳4日受訪時表示，有關跡象或許表明，北京將正式開啟對香港選舉制度的全面改革，意味著中央已下定決心，從根本上改變香港長期以來的政治遊戲規則，讓「反中亂港」勢力，在政治體制內和社會上的生存空間上都快速收窄，進而達到「西方勢力對其不再倚重、更多港人對其失去期待、香港走向長期政治穩定」的多重目的；也相信這次改革後，更多港人會意識到「反中亂港」勢力將無以為繼，越來越多的人會轉向尋求愛國者的協助，減少與中央對抗的動機。中國全國港澳研究會理事田飛龍則認為，香港憲制秩序長期面臨2個重大挑戰，一是國家安全，二是民主發展，去年香港國安法的頒布、今年選舉制度的改革，正是對香港的憲制秩序進行調整與重構，是中央以法治的方式和負責任的態度，來維護香港繁榮穩定的重要體現，更為後續香港一系列制度、秩序的重建和完善提供了堅實的基石。