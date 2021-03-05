高市用水安啦！ 高市府：目前只停供公家機關非必要用水
記者郭凱杰／高雄報導
2021-03-05 14:00:00
高雄地區水情自2月25日起調整為減壓供水黃燈並實施第一階段夜間減壓供水後，卻在昨(4)日起暫停送水給台南。高市府水利局今(5)日向民眾信心喊話強調，今年有伏流水跟再生水備援調度且引東港溪水30萬噸到鳳山水庫提早因應，目前只停供行政機關及國營事業轄管、街道及水溝等非急需或非必要用水，不影響民生及產業用水，但仍請民眾節約用水。
中央與地方近年來合作開發伏流水與再生水，目前高屏溪沿岸開發的地下水及伏流水每日最大供水可達70萬噸。高市府營運中的鳳山溪再生水廠，每日可供應4.5萬噸再生水給臨海工業區使用，並可擴增至5萬噸；今年將完工的臨海再生水廠，每日可再提供3.3萬噸再生水。除此之外，鳳山淨水場在東港溪原水前處理設備助攻下，已可支援民生供水最大量達5萬噸/日，另隨著市府再生水增供，降低工業用水供應量，多餘水源可再轉供民生用水，為產業投資與民生用水作充足的準備。高市府水利局局長蔡長展表示，將持續與中央合作，開發民生及產業用水，穩定大高雄地區的供水。水情雖調整為黃燈，尚不影響民生及產業用水用水，在此極端氣候的條件之下，請各位市民朋友共體時艱，讓節水變成一個全民運動，珍惜寶貴的水資源。